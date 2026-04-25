25 de abril de 2026
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COPOM

Adolescentes são detidos furtando moto na Ponte São João

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Trio foi apreendido por tentativa de furto de moto em Jundiaí
Trio foi apreendido por tentativa de furto de moto em Jundiaí

Três adolescentes foram apreendidos na noite de quinta-feira (23) por tentativa de furto de uma motocicleta na região da Ponte São João, em Jundiaí. A ocorrência foi registrada por volta das 22h44, na Rua Dr. Eloy Chaves, após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Inicialmente tratada como possível roubo em andamento, a ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, que encontraram um dos menores próximo ao veículo e realizaram a abordagem imediata. Outros dois adolescentes que estavam nas proximidades tentaram fugir a pé, mas foram localizados pouco depois por viaturas de apoio.

Durante a averiguação, os três relataram aos policiais que pretendiam furtar a motocicleta com o uso de uma ferramenta, mas desistiram ao perceber a chegada das equipes. O veículo foi recuperado e, segundo a polícia, não apresentava danos aparentes.

O proprietário compareceu à Central de Flagrantes e teve a motocicleta devolvida. Os adolescentes permaneceram apreendidos, e o caso foi registrado como ato infracional análogo à tentativa de furto.

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