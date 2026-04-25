Três adolescentes foram apreendidos na noite de quinta-feira (23) por tentativa de furto de uma motocicleta na região da Ponte São João, em Jundiaí. A ocorrência foi registrada por volta das 22h44, na Rua Dr. Eloy Chaves, após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Inicialmente tratada como possível roubo em andamento, a ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, que encontraram um dos menores próximo ao veículo e realizaram a abordagem imediata. Outros dois adolescentes que estavam nas proximidades tentaram fugir a pé, mas foram localizados pouco depois por viaturas de apoio.

Durante a averiguação, os três relataram aos policiais que pretendiam furtar a motocicleta com o uso de uma ferramenta, mas desistiram ao perceber a chegada das equipes. O veículo foi recuperado e, segundo a polícia, não apresentava danos aparentes.