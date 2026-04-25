Um homem foi preso na noite de quinta-feira (23) por tentativa de furto de uma motocicleta na Vila Arens, em Jundiaí. A ocorrência foi registrada por volta das 21h35, na Rua Princesa Isabel, após acionamento da Polícia Militar por meio do Centro de Operações (Copom).

Segundo relato da vítima, um vizinho percebeu a ação de suspeitos manipulando a motocicleta e tentando empurrá-la pela via. Ao ser avisado, o proprietário do veículo, com apoio de um familiar, conseguiu conter um dos envolvidos até a chegada das equipes policiais.

Outros dois suspeitos que participavam da tentativa de furto conseguiram fugir antes da abordagem e não foram localizados naquele momento. Com o homem detido, os policiais apreenderam objetos pessoais, uma pequena quantia em dinheiro e uma ferramenta que, de acordo com a ocorrência, teria sido usada na ação.