Na manhã desta terça-feira (22), um homem foi detido por policiais militares durante abordagem na Avenida Antônio Frederico Ozanan, em Jundiaí, por dívida de pensão alimentícia. A prisão ocorreu por volta das 8h, após a equipe ser acionada com a informação de que ele estaria circulando pela via em um veículo.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da 1ª Companhia do 49º Batalhão do Interior recebeu o chamado do Centro de Operações da PM (Copom) informando sobre a existência de um mandado de prisão civil em aberto contra o motorista. O veículo foi localizado no cruzamento da Ozanan com a Avenida Américo Bruno.

Durante a abordagem, os policiais realizaram consulta aos sistemas oficiais e confirmaram a ordem judicial expedida contra o condutor. O mandado está relacionado a uma dívida de aproximadamente R$ 11 mil em pensão alimentícia.