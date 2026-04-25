Em um cenário que exige cada vez mais proximidade entre política e população, o encontro Direita em Movimento, realizado na noite de quarta-feira (22), no Espaço Paraíso, em Campo Limpo Paulista, consolidou a construção de uma representatividade forte para a Região Metropolitana de Jundiaí, com os nomes dos pré-candidatos Luiz Fernando Machado (federal) e João Paulo de Souza (estadual), pautada na escuta e no diálogo. Cerca de 300 pessoas estiveram presentes.

Organizado pelo Partido Liberal regional, o movimento reuniu apoiadores, lideranças políticas e comunitárias em torno de um objetivo comum: fortalecer a articulação regional e apresentar à população nomes preparados para representar a região em São Paulo e em Brasília, com compromisso com Saúde, Educação, Segurança e Assistência Social.

Mais do que um encontro político, o evento consolidou um movimento que cresce com base em presença, diálogo e engajamento — sinalizando que a região começa a se organizar para ocupar, com mais força, os espaços de decisão. “A nossa região precisa voltar a ter voz em Brasília. Quem conhece a realidade das cidades sabe que é a articulação política que garante investimentos e tira projetos do papel. É isso que me motiva a dar esse próximo passo”, afirmou Luiz Fernando Machado, que também destacou a necessidade de recursos para o custeio do novo hospital de Várzea Paulista. O equipamento será fundamental para a estruturação da saúde em nível regional.