Em um cenário que exige cada vez mais proximidade entre política e população, o encontro Direita em Movimento, realizado na noite de quarta-feira (22), no Espaço Paraíso, em Campo Limpo Paulista, consolidou a construção de uma representatividade forte para a Região Metropolitana de Jundiaí, com os nomes dos pré-candidatos Luiz Fernando Machado (federal) e João Paulo de Souza (estadual), pautada na escuta e no diálogo. Cerca de 300 pessoas estiveram presentes.
Organizado pelo Partido Liberal regional, o movimento reuniu apoiadores, lideranças políticas e comunitárias em torno de um objetivo comum: fortalecer a articulação regional e apresentar à população nomes preparados para representar a região em São Paulo e em Brasília, com compromisso com Saúde, Educação, Segurança e Assistência Social.
Mais do que um encontro político, o evento consolidou um movimento que cresce com base em presença, diálogo e engajamento — sinalizando que a região começa a se organizar para ocupar, com mais força, os espaços de decisão. “A nossa região precisa voltar a ter voz em Brasília. Quem conhece a realidade das cidades sabe que é a articulação política que garante investimentos e tira projetos do papel. É isso que me motiva a dar esse próximo passo”, afirmou Luiz Fernando Machado, que também destacou a necessidade de recursos para o custeio do novo hospital de Várzea Paulista. O equipamento será fundamental para a estruturação da saúde em nível regional.
Já João Paulo, que atuou na linha de frente do equipamento e já foi secretário de Saúde de Várzea Paulista, reforçou a fala de Luiz Fernando, e destacou o compromisso com a construção coletiva. “Não existe solução isolada. A política que dá certo é aquela feita junto com as pessoas, ouvindo quem vive a cidade no dia a dia. É assim que a gente constrói caminhos reais para melhorar a vida da população.”
Entre as principais lideranças presentes, estavam o ex-vice prefeito, Paulo Fávaro que fez um discurso forte aos presentes sobre a importância da região voltar a ter representantes.
Os vereadores, Leandro Bizzeto e Dr. Gilberto também endossaram o tema. Os ex-vereadores, Nenê do Vitória, Paulinha do Vitória, e a suplente Karina Dorta também declararam apoio.
A mobilização integra uma série de encontros que vêm ganhando força na região, com a proposta de aproximar lideranças e ampliar a consciência sobre o papel estratégico dos deputados na destinação de recursos e no desenvolvimento das cidades.
Além dos dois pré-candidatos, participaram os vereadores de Várzea Paulista, Elton Vargas, Guilherme Zafani, Mayara Regina, Wandy Nogueira e Tio Fabiano Lima. O prefeito Rodolfo Braga e Miguel Haddad, ex-prefeito e último deputado federal eleito representante da região de Jundiaí também marcaram presença.
A família Lorencini, de Jarinu, com seus três ex-prefeitos (Toninho, Fátima e Eliane), também esteve presente em apoio às pré-candidaturas.