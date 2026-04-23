O Conselho de Administração do Paulista aprovou por unanimidade as contas referentes ao exercício de 2025, em reunião realizada nesta semana na sede do clube. A decisão representa mais um passo importante no processo de reorganização administrativa e financeira do Galo, em meio ao planejamento para a sequência da temporada e para os próximos anos.

A aprovação unânime do balanço reforça o discurso de transparência adotado pela atual diretoria e consolida o trabalho de reestruturação que vem sendo conduzido internamente. O clube atravessa um momento de retomada esportiva e institucional, após recentes acessos no futebol paulista e o avanço das discussões envolvendo a SAF.

Nos bastidores, a leitura é de que o resultado fortalece a confiança do conselho na condução da gestão e oferece respaldo para a manutenção do planejamento financeiro previsto para 2026. A diretoria trabalha com foco na montagem do elenco para a Copa Paulista e na preparação para a disputa da Série A3 do próximo ano.