O Governo do Estado de São Paulo publicou na sexta-feira (17) a resolução nº 048, declarando de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária TIC Trens, as áreas necessárias à implantação de Via Permanente (Trecho 3 – Lote 6), nos municípios de Jundiaí, Vinhedo, Valinhos e Campinas. Ou seja, áreas nos municípios serão desapropriadas para a construção do Trem Intercidades Eixo Norte, que fará a ligação de São Paulo a Campinas, além do parador Trem Intermetropolitano, que ligará Jundiaí a Campinas passando por Louveira, Vinhedo e Valinhos.

De acordo com publicação sobre o documento, feita pelo site Metrô CPTM, há apenas coordenadas geográficas das áreas e referências por quilometragem ferroviária. A distribuição dos lotes indica onde estão os principais pontos de intervenção ao longo do traçado. Em Jundiaí, as áreas desapropriadas se concentram na região próxima a Louveira. Serão seis terrenos na cidade, do total de 31. As despesas das desapropriações correrão por conta de verba própria da concessionária TIC Trens.

Um dos terrenos pertence à Florestal Incorporações LTDA.; outro a Eliseu Ceolin, Ariovaldo Rother e José Ariovaldo de Figueiredo; há mais uma área de José Ariovaldo de Figueiredo; e outros três terrenos cujos titulares e documentação imobiliária não foram identificados.