As obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que ligará Campinas à capital paulista, posicionam Jundiaí como polo do desenvolvimento regional. Iniciado oficialmente em março, com frentes de trabalho intensificadas em Vinhedo, o projeto é tratado pelo Governo do Estado de São Paulo como um marco de integração econômica e logística, mas também com impactos importantes que vão além da mobilidade, como a infraestrutura das cidades e avanços na política de habitação social.

Em Jundiaí, os avanços começam a aparecer. Na última semana, o Governo do Estado publicou a resolução nº 048, que declara áreas de utilidade pública para desapropriações. Ao todo, seis terrenos na cidade, especialmente na região próxima a Louveira, estão no traçado do projeto.

No campo político, o projeto tem sido defendido como estruturante para o futuro da região. “Nossa região terá mais desenvolvimento com o TIC. É um projeto audacioso do Governo de São Paulo, que vai impactar positivamente o desenvolvimento da cidade, contando com avanços na Estação Ferroviária, passagens na região do Corrupira e região do Parque Centenário”, afirmou Gustavo Martinelli. Já o governador Tarcísio de Freitas reforçou o caráter estratégico da obra: “O TIC vai mudar a logística urbana das cidades da região. Com ele, estamos pensando grande, pensando no futuro. São Paulo merece o Trem Intercidades”.