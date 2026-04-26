O planejamento urbano deixou de ser um diferencial técnico para se tornar um elemento essencial na organização das cidades contemporâneas. Diante do crescimento populacional, das mudanças climáticas e da crescente pressão sobre serviços públicos, municípios que não se antecipam tendem a enfrentar custos mais altos, maior complexidade na gestão e soluções menos eficientes ao longo do tempo.

A experiência de Curitiba é frequentemente citada como referência nesse campo. A cidade consolidou um modelo baseado na integração entre mobilidade, uso do solo e expansão urbana, permitindo que decisões tomadas décadas atrás continuassem produzindo resultados consistentes. Mais do que intervenções pontuais, o que se observa é a continuidade de uma lógica de planejamento sustentada ao longo do tempo.

Esse mesmo princípio ajuda a compreender a realidade atual de Jundiaí. Parte significativa das condições urbanas existentes hoje está associada a decisões estruturadas no passado, orientadas por uma visão de longo prazo.

Entre os exemplos, destacam-se iniciativas como a construção da represa e a implantação do Parque da Cidade, que ampliaram a capacidade de abastecimento e criaram áreas públicas de lazer acessíveis à população. Na mobilidade urbana, investimentos em conexões viárias e estruturas de circulação buscaram responder às demandas.

No campo ambiental, o tombamento da Serra do Japi e a definição de regras de ocupação em seu entorno contribuíram para conter a expansão desordenada. Já na área de saneamento, a ampliação do tratamento de esgoto e a proteção de bacias hidrográficas reforçam a importância de políticas públicas contínuas e estruturadas.

A criação de parques e áreas verdes também segue essa lógica, ao combinar preservação ambiental com oferta de espaços públicos de qualidade. Esses elementos, quando analisados em conjunto, indicam que os resultados observados hoje são consequência direta de decisões que ultrapassaram o curto prazo e buscaram antecipar demandas futuras.

O debate sobre planejamento urbano, portanto, não se limita ao passado. Ele aponta para a necessidade de continuidade, atualização de estratégias e capacidade de adaptação, fatores determinantes para o desenvolvimento equilibrado, sustentável e resiliente das cidades ao longo do tempo.

Miguel Haddad é ex-prefeito de Jundiaí