Jundiaí volta a campo neste sábado (25), às 9h, para decidir uma vaga na final do Campeonato Estadual das Guardas Municipais. A equipe enfrenta Ribeirão Preto no jogo de volta da semifinal, no estádio do Bonfinense, localizado na Rua Barão de Ataliba, em Ribeirão Preto. O confronto promete equilíbrio após o empate na primeira partida.

No duelo de ida, disputado no estádio Pedro Raymundo, em Jundiaí, Ribeirão Preto abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. A reação da equipe jundiaiense veio na etapa final, quando Jessé marcou aos 10 minutos do segundo tempo e deixou tudo igual, mantendo a disputa completamente aberta para o jogo decisivo.

Com o resultado, quem vencer no sábado garante a classificação para a grande final do torneio. Em caso de novo empate no tempo regulamentar, a definição da vaga deve seguir o regulamento da competição, com possibilidade de disputa por pênaltis.