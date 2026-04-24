24 de abril de 2026
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Suspeito de tráfico é preso em ação da Dise de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Foram encontrados 1 kg de maconha e uma arma
Foram encontrados 1 kg de maconha e uma arma

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas nesta sexta-feira (24), no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí. Com essa ocorrência, a especializada chega a 10 traficantes presos em um mês.

A ação foi resultado de investigações sobre o tráfico na região. Com base nos levantamentos, os policiais solicitaram à Justiça um mandado de busca e apreensão para um endereço no bairro.

No imóvel, os agentes foram recebidos por um homem. Durante as buscas, foram encontrados 1 kg de maconha, além de uma arma.

O suspeito foi detido e levado à sede da Dise, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.

O delegado Roberto Souza Camargo Junior também representou pela prisão preventiva do investigado, que deverá passar por audiência de custódia.

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