Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas nesta sexta-feira (24), no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí. Com essa ocorrência, a especializada chega a 10 traficantes presos em um mês.

A ação foi resultado de investigações sobre o tráfico na região. Com base nos levantamentos, os policiais solicitaram à Justiça um mandado de busca e apreensão para um endereço no bairro.

No imóvel, os agentes foram recebidos por um homem. Durante as buscas, foram encontrados 1 kg de maconha, além de uma arma.