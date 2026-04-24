Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas nesta sexta-feira (24), no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí. Com essa ocorrência, a especializada chega a 10 traficantes presos em um mês.
A ação foi resultado de investigações sobre o tráfico na região. Com base nos levantamentos, os policiais solicitaram à Justiça um mandado de busca e apreensão para um endereço no bairro.
No imóvel, os agentes foram recebidos por um homem. Durante as buscas, foram encontrados 1 kg de maconha, além de uma arma.
O suspeito foi detido e levado à sede da Dise, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.
O delegado Roberto Souza Camargo Junior também representou pela prisão preventiva do investigado, que deverá passar por audiência de custódia.