24 de abril de 2026
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Força Tática prende suspeito de estelionato no Centro de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os cartões, celulares e dinheiro foram apreendidos pelos policiais
Os cartões, celulares e dinheiro foram apreendidos pelos policiais

Policiais do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão prenderam um homem suspeito de estelionato na tarde desta quinta-feira (23), na região central de Jundiaí.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela rua Cândido Rodrigues quando notou o comportamento suspeito de um homem, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele 52 cartões de vale-transporte em nomes de diferentes pessoas, seis comprovantes de recarga, celulares e mais de R$ 200.

Questionado, o suspeito afirmou que comprava os cartões de funcionários de diversas empresas para revendê-los posteriormente.

Diante da situação, ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante por estelionato.

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