Policiais do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão prenderam um homem suspeito de estelionato na tarde desta quinta-feira (23), na região central de Jundiaí.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela rua Cândido Rodrigues quando notou o comportamento suspeito de um homem, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele 52 cartões de vale-transporte em nomes de diferentes pessoas, seis comprovantes de recarga, celulares e mais de R$ 200.