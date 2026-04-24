Uma denúncia anônima de que um homem estava fumando um cigarro de maconha em seu apartamento, em Itatiba, na noite desta quinta-feira (23), ajudou guardas municipais a aprenderem 3,6 mil porções de cocaína, crack e maconha. Um homem foi preso por tráfico de drogas.

A ocorrência foi atendida por equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Ronda Ostensiva com Motos (Romo), após informações de que um morador estaria consumindo maconha em um apartamento. Ao chegarem ao condomínio, os guardas logo sentiram forte odor da droga.

No imóvel indicado, o suspeito admitiu que fazia uso de maconha e revelou que havia grande quantidade de entorpecentes no local.