Uma denúncia anônima de que um homem estava fumando um cigarro de maconha em seu apartamento, em Itatiba, na noite desta quinta-feira (23), ajudou guardas municipais a aprenderem 3,6 mil porções de cocaína, crack e maconha. Um homem foi preso por tráfico de drogas.
A ocorrência foi atendida por equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Ronda Ostensiva com Motos (Romo), após informações de que um morador estaria consumindo maconha em um apartamento. Ao chegarem ao condomínio, os guardas logo sentiram forte odor da droga.
No imóvel indicado, o suspeito admitiu que fazia uso de maconha e revelou que havia grande quantidade de entorpecentes no local.
Durante a vistoria, foram localizados mais de 4 kg de drogas já fracionadas e prontas para a venda.
Segundo a corporação, o homem confessou que enfrentava dificuldades financeiras e que teria aceitado a proposta de armazenar e distribuir drogas para pontos de tráfico.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.
Participaram da ação os GMs Zarantonello, J.Souza, Carneiro e Marco Aurélio (Romu), e Da Costa e Correia (Romo)