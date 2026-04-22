Um empresário e sua família - esposa, neto, filho e nora -, foram rendidos e amarrados por quatro bandidos armados durante um assalto à residência na região do bairro Santa Clara, em Jundiaí, nesta terça-feira (21). As vítimas ficaram sob mira de armas de fogo e foram aterrorizadas com ameaças de morte por pelo menos cinco horas, tempo em que ficaram em poder dos ladrões. Eles fugiram levando um carro, celulares, joias, roupas e outros bens, além de R$ 1 mil em dinheiro e R$ 50 mil via PIX e empréstimos. O veículo foi localizado pela Guarda Municipal, abandonado nas proximidades do bairro.

De acordo com as informações, o empresário é do ramo metalúrgico e chegava em casa com o neto quando foi surpreendido por bandidos vestidos de preto, armados com pistolas e encapuzados. Eles foram obrigados a entrar no imóvel, onde a esposa também foi rendida.

Todos foram levados para um cômodo e mantidos sob vigilância, enquanto parte da quadrilha vasculhava a residência em busca de objetos de valor. Celulares, joias, roupas e outros bens foram separados pelos criminosos.