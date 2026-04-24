A Federação Paulista de Futebol definiu nesta quinta-feira (23) os grupos da Copa Paulista 2026, e o Paulista já conhece seus adversários na primeira fase da competição. O Galo de Jundiaí está no Grupo 3, ao lado de Juventus, Osasco Sporting e Primavera, em uma chave regionalizada que promete confrontos equilibrados e de forte apelo estadual.

O torneio será disputado entre 18 de julho e 18 de outubro, com 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro clubes. Na fase inicial, os times se enfrentam em turno e returno dentro das próprias chaves. Pelo novo regulamento, os líderes avançam diretamente às quartas de final, enquanto segundo e terceiro colocados disputarão uma fase de “play-in” em busca das vagas restantes no mata-mata.

Para o Paulista, a definição do grupo marca o início mais concreto do planejamento para o segundo semestre. A competição é tratada internamente como prioridade, tanto pela busca do título quanto pela possibilidade de escolher uma vaga nacional para 2027 — Copa do Brasil ou Série D, benefício destinado ao campeão, com o vice ficando com a vaga remanescente.