A Federação Paulista de Futebol definiu nesta quinta-feira (23) os grupos da Copa Paulista 2026, e o Paulista já conhece seus adversários na primeira fase da competição. O Galo de Jundiaí está no Grupo 3, ao lado de Juventus, Osasco Sporting e Primavera, em uma chave regionalizada que promete confrontos equilibrados e de forte apelo estadual.
O torneio será disputado entre 18 de julho e 18 de outubro, com 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro clubes. Na fase inicial, os times se enfrentam em turno e returno dentro das próprias chaves. Pelo novo regulamento, os líderes avançam diretamente às quartas de final, enquanto segundo e terceiro colocados disputarão uma fase de “play-in” em busca das vagas restantes no mata-mata.
Para o Paulista, a definição do grupo marca o início mais concreto do planejamento para o segundo semestre. A competição é tratada internamente como prioridade, tanto pela busca do título quanto pela possibilidade de escolher uma vaga nacional para 2027 — Copa do Brasil ou Série D, benefício destinado ao campeão, com o vice ficando com a vaga remanescente.
A chave do Galo reúne adversários tradicionais do futebol paulista e times que vêm de campanhas competitivas em divisões estaduais, o que deve elevar o nível técnico da disputa. A expectativa é de jogos importantes no Jayme Cintra, com o clube tentando manter o embalo da reestruturação após a Série A3 e reforçar o protagonismo no cenário estadual.
Nos bastidores, a diretoria segue a montagem do elenco e a preparação para a pré-temporada, com foco em chegar forte à estreia em julho. A Copa Paulista é vista como peça-chave no projeto esportivo do clube para 2026 e também como base para a montagem da equipe que disputará a próxima Série A3.