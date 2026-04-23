No próximo sábado (25) acontece no Maxi Shopping a feira de adoção de animais, promovida pelo Grupo Adoção e Afeto. O evento será realizado das 11h às 15h, no hall da entrada G2 Leste.

Cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos estarão disponíveis para adoção. Os adotantes têm a primeira consulta do pet com veterinária responsável assegurada pela ONG.

Como adotar?

A taxa de adoção é de R$ 100,00. Para adotar um animal é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e responder a um questionário que indica se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entender as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; se o pet é o ideal para o interessado, etc.