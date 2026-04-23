No próximo sábado (25) acontece no Maxi Shopping a feira de adoção de animais, promovida pelo Grupo Adoção e Afeto. O evento será realizado das 11h às 15h, no hall da entrada G2 Leste.
Cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos estarão disponíveis para adoção. Os adotantes têm a primeira consulta do pet com veterinária responsável assegurada pela ONG.
Como adotar?
A taxa de adoção é de R$ 100,00. Para adotar um animal é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e responder a um questionário que indica se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entender as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; se o pet é o ideal para o interessado, etc.
O Instituto fornece orientações em relação aos primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminhas, entre outras instruções. Caso um filhote com menos de cinco meses seja adotado, ele só poderá ir para a casa do adotante no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendado.
Objetivo do evento
A feira incentiva a adoção de animais adultos que necessitam de um lar, de uma família que os ame, para demonstrar todo o seu carinho, dedicação e gratidão. Eles são capazes de aprender e de responder a reforços positivos porque têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição”, são mais tranquilos, tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente, já estão castrados, vermifugados e vacinados, e o adotante já conhece o seu tamanho.
Para os adotantes de pets adultos, a feira estará oferecendo alguns benefícios. É possível ainda fazer doações espontâneas durante o evento, pois elas são bem-vindas para custeio dos animais resgatados e tratados pela ONG.
Serviço
Feira de Adoção de Animais do Grupo Adoção e Afeto
Dia: 25/04
Horário: Das 11h às 15h
Local: No hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping
Endereço: Av. Antônio Frederico Ozanan, nº 6000 – Vila Rio Branco - Jundiaí
Entrada franca no Evento