23 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ADOTAR É ATO DE AMOR

Maxi Shopping sedia feira de adoção animal no próximo sábado (25)

Por Da redação | Maxi Shopping
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Maxi Shopping
O evento será realizado no hall da entrada G2 Leste, das 11h às 15h
O evento será realizado no hall da entrada G2 Leste, das 11h às 15h

No próximo sábado (25) acontece no Maxi Shopping a feira de adoção de animais, promovida pelo Grupo Adoção e Afeto. O evento será realizado das 11h às 15h, no hall da entrada G2 Leste.

Cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos estarão disponíveis para adoção. Os adotantes têm a primeira consulta do pet com veterinária responsável assegurada pela ONG.

Como adotar?

A taxa de adoção é de R$ 100,00. Para adotar um animal é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e responder a um questionário que indica se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entender as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; se o pet é o ideal para o interessado, etc.

O Instituto fornece orientações em relação aos primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminhas, entre outras instruções. Caso um filhote com menos de cinco meses seja adotado, ele só poderá ir para a casa do adotante no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendado.

Objetivo do evento

A feira incentiva a adoção de animais adultos que necessitam de um lar, de uma família que os ame, para demonstrar todo o seu carinho, dedicação e gratidão. Eles são capazes de aprender e de responder a reforços positivos porque têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição”, são mais tranquilos, tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente, já estão castrados, vermifugados e vacinados, e o adotante já conhece o seu tamanho.

Para os adotantes de pets adultos, a feira estará oferecendo alguns benefícios. É possível ainda fazer doações espontâneas durante o evento, pois elas são bem-vindas para custeio dos animais resgatados e tratados pela ONG.

Serviço

Feira de Adoção de Animais do Grupo Adoção e Afeto
Dia: 25/04
Horário: Das 11h às 15h
Local: No hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping 
Endereço: Av. Antônio Frederico Ozanan, nº 6000 – Vila Rio Branco - Jundiaí
Entrada franca no Evento            

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários