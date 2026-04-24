Sexta-feira (24)) chegou e Jundiaí tem muitas atrações para aproveitar o fim de semana entre amigos e familiares. Confira abaixo a programação para os espaços públicos, teatro e outras opções:

Sexta-feira – 24/04

Exposição ‘O que não se vê’, Janete Monteiro Garcia

Local: Biblioteca

Horário: de segunda a sexta das 9h às 19h, sábados das 10h às 14h

Evento gratuito!

Obs.: visitação disponível até dia 31 de abril

Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’

Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h

Evento gratuito!