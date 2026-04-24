Sexta-feira (24)) chegou e Jundiaí tem muitas atrações para aproveitar o fim de semana entre amigos e familiares. Confira abaixo a programação para os espaços públicos, teatro e outras opções:
Sexta-feira – 24/04
Exposição ‘O que não se vê’, Janete Monteiro Garcia
Local: Biblioteca
Horário: de segunda a sexta das 9h às 19h, sábados das 10h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: visitação disponível até dia 31 de abril
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Exposição ‘e oficina ‘Através dos trilhos’, Giovana Lopes
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: de terça a sexta das 10h às 17, sábados das 10h às 14h, e aos domingos das 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até dia 16 de maio
Exposição ‘e oficina ‘Traços do ser: fragmentos e contornos’, Gabriel Francesco
Local: Pinacoteca Diógenes Duarte Paes
Horário: de terça a sexta das 10h às 17, sábados das 10h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: visitação disponível até dia 11 de maio
A cartomante, Giovana Baraldi
Local: Centro das Artes
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
A Série B dos 4 Amigos, Stand Up
Local: Teatro Polytheama
Horário: 20h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Sábado – 25/04
Exposição ‘Codas & Godas’, palestra
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 10h
Evento gratuito!
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Professor: Iliandro
Evento gratuito!
Mala da Encantaria: contos da floresta, contação de histórias
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 11h
Professor: Iliandro
Evento gratuito!
Oroboro, Cia Jovem de Dança
Local: Teatro Plytheama
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Oficina de enquadramento e composição fotográfica para iniciantes, Ponto Mis
Local: Sala de cinema pública do Espaço Expressa
Horário: 13h30
Inscrições gratuito!
A Boca que Tudo Come Tem Fome (Do Cárcere às Ruas), com Companhia de Teatro Heliópolis
Local: Teatro do Sesc
Horário: 19
Evento pago – ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Domingo – 26/04
Os Três Porquinhos e o Lobo Atrapalhado
Local: Teatro Plytheama
Horário: 16h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens digitais do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Roteiro Histórico Afro-Jundiaiense
Local: Espaço Expressa
Horário: 8h
Evento gratuito – 22 vagas disponíveis
Espetáculo infantil ‘A Máquina do Tempo, com Gui Stutz
Local: Teatro do Sesc
Horário: 16h
Evento pago – ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Obs.: Grátis para crianças até 12 anos
Baile do Lima
Local: Área de convivência do Sesc
Horário: 17h30
Evento gratuito!