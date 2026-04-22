Entre as intervenções do novo complexo viário da avenida Antonio Frederico Ozanan, uma das mais notáveis é a construção da ponte estaiada, dispositivo que ligará a Ozanan com a avenida Prefeito Luís Latorre, na altura da rua Dr. Benedito de Godoi Ferraz. Leitores do Jornal de Jundiaí, no entanto, têm questionado sobre a obra, visto que não há mais trabalhadores no local, mas a ponte ainda não foi inaugurada.

O JJ questionou a Prefeitura de Jundiaí, que informa que a obra segue em fase final, com etapas administrativas e operacionais necessárias para sua liberação concluídas neste momento. A previsão é que a estrutura seja liberada para uso da população em breve.

O novo complexo viário tem investimento de R$ 143 milhões. Já houve entregas, como o binário, que fará a interligação da Antonio Frederico Ozanan com a avenida Jacyro Martinasso e já está concluído e em pleno uso. Também houve requalificação viária no entorno das marginais da rodovia João Cereser, nos bairros do Engordadouro, Vila Hortolândia e Jardim Shangai. Outra etapa também já concluída foi a entrega do prolongamento da avenida Paulo Benassi, por trás do ECAJ (Ceasa).