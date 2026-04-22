22 de abril de 2026
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HOMICÍDIO

Morador de rua morre em albergue em Jundiaí e funcionário é preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil
O caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil

Um homem de 31 anos morreu dentro do albergue Santa Marta, no bairro Bom Jardim, em Jundiaí, na noite desta terça-feira (21), durante uma intervenção de um funcionário para contê-lo em uma possível tentativa de explodir o local. O funcionário foi preso em flagrante por homicídio.

De acordo com informações policiais, baseadas nos relatos do suspeito e de uma testemunha - também funcionário do local -, a vítima estava abrigada e passou a exigir medicamentos que não poderiam ser fornecidos sem autorização, o que o deixou revoltado.

A Guarda Municipal foi acionada e, após atendimento, o homem foi desligado do abrigo e deixou o local fazendo ameaças de que retornaria.

Pouco tempo depois, ele voltou, entrou no imóvel sem ser percebido e foi até a cozinha. Quando foi notado, já estava próximo a um botijão de gás, afirmando que provocaria uma explosão.

Diante da situação, o funcionário o conteve com um golpe conhecido como “mata-leão”. Durante a ação, os dois caíram, ficando o funcionário por cima da vítima. Eles permaneceram assim por alguns minutos, até a chegada novamente da equipe da Guarda Municipal.

Após cerca de 10 minutos aguardando socorro, os presentes perceberam que o homem apresentava perda de sinais vitais. Ele foi levado a uma unidade de saúde com apoio dos guardas, mas já chegou sem vida.

No local, a perícia encontrou um isqueiro e uma faca de serra ao lado do botijão de gás, que teriam sido levados pela vítima. Os objetos foram apreendidos.

O funcionário, que trabalhava no abrigo havia cerca de duas semanas, foi conduzido ao Plantão Policial e autuado em flagrante. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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