Um homem de 31 anos morreu dentro do albergue Santa Marta, no bairro Bom Jardim, em Jundiaí, na noite desta terça-feira (21), durante uma intervenção de um funcionário para contê-lo em uma possível tentativa de explodir o local. O funcionário foi preso em flagrante por homicídio.
De acordo com informações policiais, baseadas nos relatos do suspeito e de uma testemunha - também funcionário do local -, a vítima estava abrigada e passou a exigir medicamentos que não poderiam ser fornecidos sem autorização, o que o deixou revoltado.
A Guarda Municipal foi acionada e, após atendimento, o homem foi desligado do abrigo e deixou o local fazendo ameaças de que retornaria.
Pouco tempo depois, ele voltou, entrou no imóvel sem ser percebido e foi até a cozinha. Quando foi notado, já estava próximo a um botijão de gás, afirmando que provocaria uma explosão.
Diante da situação, o funcionário o conteve com um golpe conhecido como “mata-leão”. Durante a ação, os dois caíram, ficando o funcionário por cima da vítima. Eles permaneceram assim por alguns minutos, até a chegada novamente da equipe da Guarda Municipal.
Após cerca de 10 minutos aguardando socorro, os presentes perceberam que o homem apresentava perda de sinais vitais. Ele foi levado a uma unidade de saúde com apoio dos guardas, mas já chegou sem vida.
No local, a perícia encontrou um isqueiro e uma faca de serra ao lado do botijão de gás, que teriam sido levados pela vítima. Os objetos foram apreendidos.
O funcionário, que trabalhava no abrigo havia cerca de duas semanas, foi conduzido ao Plantão Policial e autuado em flagrante. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.