Um homem de 31 anos morreu dentro do albergue Santa Marta, no bairro Bom Jardim, em Jundiaí, na noite desta terça-feira (21), durante uma intervenção de um funcionário para contê-lo em uma possível tentativa de explodir o local. O funcionário foi preso em flagrante por homicídio.

De acordo com informações policiais, baseadas nos relatos do suspeito e de uma testemunha - também funcionário do local -, a vítima estava abrigada e passou a exigir medicamentos que não poderiam ser fornecidos sem autorização, o que o deixou revoltado.

A Guarda Municipal foi acionada e, após atendimento, o homem foi desligado do abrigo e deixou o local fazendo ameaças de que retornaria.