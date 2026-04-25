O prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga (PSD), recebeu uma comitiva de ex-vereadores do município para uma visita às instalações do novo hospital e maternidade da cidade. Durante o encontro, o grupo pôde conhecer de perto a estrutura do prédio, que já está concluída e atualmente passa pela fase de instalação de equipamentos. A previsão é de que a unidade entre em funcionamento em outubro. Para viabilizar o projeto, Várzea Paulista contou com investimentos do governo estadual que somam cerca de R$ 45 milhões. O pré-candidato a deputado estadual, João Paulo de Souza, também acompanhou a visita.

Entidades sociais no foco

Representantes de entidades sociais de Jundiaí se reuniram, na sede do Grendacc, com o deputado federal Maurício Neves (PP) para apresentar demandas e buscar recursos. O encontro foi intermediado pelos vereadores Faouaz Taha e Daniel Lemos, ambos do PSD, além do ex-prefeito de Cajamar, Danilo Joan (PP). Participaram instituições como Instituto Luiz Braille, Amarati, AMA, Cidade Vicentina e o próprio Grendacc, que entregaram ofícios com pedidos de emendas parlamentares. Durante a reunião, foi destacada a importância de representantes da região para viabilizar recursos e orientar demandas burocráticas.