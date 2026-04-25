25 de abril de 2026
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PELA ORDEM

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Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Comitiva formada por agentes políticos de Várzea Paulista em visita ao novo equipamento
Comitiva formada por agentes políticos de Várzea Paulista em visita ao novo equipamento

O prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga (PSD), recebeu uma comitiva de ex-vereadores do município para uma visita às instalações do novo hospital e maternidade da cidade. Durante o encontro, o grupo pôde conhecer de perto a estrutura do prédio, que já está concluída e atualmente passa pela fase de instalação de equipamentos. A previsão é de que a unidade entre em funcionamento em outubro. Para viabilizar o projeto, Várzea Paulista contou com investimentos do governo estadual que somam cerca de R$ 45 milhões. O pré-candidato a deputado estadual, João Paulo de Souza, também acompanhou a visita.

Entidades sociais no foco

Representantes de entidades sociais de Jundiaí se reuniram, na sede do Grendacc, com o deputado federal Maurício Neves (PP) para apresentar demandas e buscar recursos. O encontro foi intermediado pelos vereadores Faouaz Taha e Daniel Lemos, ambos do PSD, além do ex-prefeito de Cajamar, Danilo Joan (PP).  Participaram instituições como Instituto Luiz Braille, Amarati, AMA, Cidade Vicentina e o próprio Grendacc, que entregaram ofícios com pedidos de emendas parlamentares. Durante a reunião, foi destacada a importância de representantes da região para viabilizar recursos e orientar demandas burocráticas.

E por falar em entidades

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, se reuniu com representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam no atendimento à população em situação de vulnerabilidade.  Durante o encontro, anunciou a retomada do reajuste dos repasses às entidades a partir de 2026. Segundo ele, a medida visa fortalecer parcerias e garantir a continuidade dos serviços prestados à população. O reajuste será aplicado na renovação de cada convênio, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A atualização segue as diretrizes da legislação federal e das normativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Crise em Louveira

A greve de servidores públicos municipais afetou o funcionamento de creches em Louveira nesta quinta-feira (23). Segundo denúncia enviada ao JJ, pais precisaram retornar para casa com os filhos após não conseguirem deixar as crianças nas unidades. A paralisação ocorre por reinvindicações de melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Ainda não há previsão para normalização das atividades.

Estratégia daqui

Minas Gerais é visto como um cenário desafiador para o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, segundo aliados do centrão ouvidos pela Folha de S.Paulo. O estado, considerado estratégico, ainda não oferece ao senador um palanque consolidado para a disputa. Apoiar o governador Matheus Simões gera dúvidas, enquanto o senador Cleitinho é visto como opção inconsistente por parte do PL. Já uma candidatura própria é avaliada como arriscada no atual cenário político. Diante disso, Flávio tenta atrair o ex-governador Romeu Zema para compor como vice.

Estratégia de lá

A cúpula do PT decidiu retirar temas polêmicos da pauta do encontro do partido neste fim de semana, buscando evitar desgaste para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva às vésperas da campanha. A proposta foi formalizada nesta quinta-feira (23) pelo presidente da sigla, Edinho Silva. O plano prevê desmembrar a pauta do Congresso, adiando para abril de 2027 debates que podem gerar divisões internas. Entre os pontos adiados está a revisão do estatuto partidário. Nesta etapa, o foco será a conjuntura política, estratégia eleitoral e propostas consensuais para o programa de governo.

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