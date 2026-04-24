O ex-prefeito de Jundiaí e ex-secretário de Desestatização da Prefeitura de São Paulo, Luiz Fernando Machado, atualmente pré-candidato a deputado federal, participou do programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves, nesta quinta-feira (23), e destacou que a saúde pública segue como uma das maiores preocupações da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), além da mobilidade urbana.

Segundo ele, é fundamental buscar fontes alternativas para garantir o funcionamento e a ampliação dos leitos do SUS. Nesse contexto, citou o novo hospital de Várzea Paulista, que acrescentará 114 leitos à rede regional. Para o ex-prefeito, no entanto, o desafio não termina com a entrega da obra. “A missão do deputado é garantir que o hospital funcione e seja mantido, protegendo o investimento”, afirmou, ressaltando o papel direto dos parlamentares na distribuição de recursos para reforçar o orçamento dos municípios.

Luiz Fernando também reforçou a importância de enxergar a RMJ como um bloco integrado. Ele lembrou que, para o governo estadual, as sete cidades são tratadas como uma única região administrativa, o que exige articulação conjunta, especialmente em momentos críticos, como ocorreu durante a pandemia. Outro ponto central foi a mobilidade urbana. Com o crescimento das cidades, o ex-prefeito defendeu maior participação da União e do Estado no financiamento do transporte público, além da ampliação do debate sobre integração intermunicipal.