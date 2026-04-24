O ex-prefeito de Jundiaí e ex-secretário de Desestatização da Prefeitura de São Paulo, Luiz Fernando Machado, atualmente pré-candidato a deputado federal, participou do programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves, nesta quinta-feira (23), e destacou que a saúde pública segue como uma das maiores preocupações da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), além da mobilidade urbana.
Segundo ele, é fundamental buscar fontes alternativas para garantir o funcionamento e a ampliação dos leitos do SUS. Nesse contexto, citou o novo hospital de Várzea Paulista, que acrescentará 114 leitos à rede regional. Para o ex-prefeito, no entanto, o desafio não termina com a entrega da obra. “A missão do deputado é garantir que o hospital funcione e seja mantido, protegendo o investimento”, afirmou, ressaltando o papel direto dos parlamentares na distribuição de recursos para reforçar o orçamento dos municípios.
Luiz Fernando também reforçou a importância de enxergar a RMJ como um bloco integrado. Ele lembrou que, para o governo estadual, as sete cidades são tratadas como uma única região administrativa, o que exige articulação conjunta, especialmente em momentos críticos, como ocorreu durante a pandemia. Outro ponto central foi a mobilidade urbana. Com o crescimento das cidades, o ex-prefeito defendeu maior participação da União e do Estado no financiamento do transporte público, além da ampliação do debate sobre integração intermunicipal.
A defesa pela representatividade regional foi um dos eixos mais enfáticos da entrevista. Luiz Fernando criticou a ausência de parlamentares com atuação constante na região, afirmando que isso impacta diretamente na captação de recursos. “Ficamos com as migalhas. Muitos deputados só aparecem em ano eleitoral”, afirmou. “O voto dura segundos, mas as consequências duram anos”, pontuou.
O ex-prefeito também relembrou experiências passadas para ilustrar a importância dessa representatividade, como o apoio do ex-deputado federal Miguel Haddad na destinação de recursos e por iniciativas como o credenciamento de leitos do Grendacc, que mostram como a atuação parlamentar pode ser decisiva para a viabilização de serviços essenciais.
Ao abordar sua gestão em Jundiaí, destacou o planejamento como marca principal. Ele citou obras de mobilidade e projetos estruturais que, segundo ele, foram concebidos durante seu governo e seguem em execução, como melhorias viárias e investimentos em transporte público, incluindo a reforma de terminais e a construção de um novo no vetor oeste, viabilizados por meio do PAC assinado no fim de 2024. Além disso, relembrou do início dos trabalhos que viabilizam obras de moradia popular em construção atualmente.
Por fim, o pré-candidato refletiu sobre a mudança no comportamento do eleitor. Para ele, a população está mais informada e crítica, o que exige maior responsabilidade dos políticos. “O eleitor é mais inteligente que o político”, afirmou, destacando que promessas vazias têm impacto cada vez mais rápido. Ele também apontou que a transformação do país passa necessariamente pelo Congresso Nacional. “Temos que eleger pessoas comprometidas, que protejam políticas públicas e tenham capacidade e personalidade para não aceitar tudo o que demanda o partido”, ressaltou.
Ao encerrar, reforçou a necessidade de escolhas conscientes nas urnas. “Não dá para fazer experiência. Precisamos de soluções sérias e de quem conheça a realidade da nossa região”, concluiu.