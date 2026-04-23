A 4ª edição da ‘Taça das Favelas’ de Jundiaí começa neste sábado (25). A abertura oficial do torneio ocorre no CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami, em Jundiaí. O torneio é organizado pela Central Única das Favelas (Cufa) e conta com apoio da Prefeitura e da TV TEM.

Oito partidas, todas entre times masculinos, serão realizadas no campo do CECE Francisco Dal Santo. No sábado (25) a bola rola para União Tulipas/Marlene e Vila Esperança às 11h30. Depois, às 13h, buscarão a vitória CECAP 2 e Tarumã. O dia termina com disputa entre Fepasa e Água Doce, às 14h30, e Ivoturucaia e Novo Horizonte 2, às 16h.

A rodada de domingo (26) será aberta com Vila Nambi e Meias Aço, às 8h30. Mais tarde, às 10h, entrarão em campo Tamoio e Complexo Santa Gertrudes. O Vila Ana enfrentará o São Camilo às 11h30 e o União Maringá/Comercial jogará diante do Varjão às 13h.