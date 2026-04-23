A 4ª edição da ‘Taça das Favelas’ de Jundiaí começa neste sábado (25). A abertura oficial do torneio ocorre no CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami, em Jundiaí. O torneio é organizado pela Central Única das Favelas (Cufa) e conta com apoio da Prefeitura e da TV TEM.
Oito partidas, todas entre times masculinos, serão realizadas no campo do CECE Francisco Dal Santo. No sábado (25) a bola rola para União Tulipas/Marlene e Vila Esperança às 11h30. Depois, às 13h, buscarão a vitória CECAP 2 e Tarumã. O dia termina com disputa entre Fepasa e Água Doce, às 14h30, e Ivoturucaia e Novo Horizonte 2, às 16h.
A rodada de domingo (26) será aberta com Vila Nambi e Meias Aço, às 8h30. Mais tarde, às 10h, entrarão em campo Tamoio e Complexo Santa Gertrudes. O Vila Ana enfrentará o São Camilo às 11h30 e o União Maringá/Comercial jogará diante do Varjão às 13h.
A Taça das Favelas feminina só terá partidas nos dias 2 e 3 de maio. Confira a primeira rodada:
02/05 – Sábado
11h30 – Ivoturucaia x Fepasa;
13h – Jardim Antonieta x Água Doce.
03/05 – Domingo
11h30 – Vila Ana x Complexo Santa Gertrudes;
13h – Vila Esperança x Novo Horizonte.
Grupos
Torneio feminino
- Grupo A – Vila Ana, Complexo Santa Gertrudes, Vila Esperança e Novo
Horizonte;
- Grupo B – Ivoturucaia, Fepasa, Jardim Antonieta e Água Doce.
Torneio masculino
- Grupo A – União Tulipas/Marlene, Vila Esperança, Cecap 2 e Tarumã;
- Grupo B – Fepasa, Água Doce, Ivoturucaia e Novo Horizonte 2;
- Grupo C – Vila Nambi, Meias Aço, Tamoio e Complexo Santa Gertrudes;
- Grupo D – Vila Ana, São Camilo, União Maringá/Comercial e Varjão.
Entenda o campeonato
24 equipes disputarão ‘Taça das Favelas’: 16 masculinas e oito femininas. Cerca de 800 atletas estão inscritos no torneio. A final já tem data marcada: 30 de maio. No campeonato entre os homens, serão quatro grupos de quatro times cada.
Os elencos jogarão dentro de suas chaves em turno único e os dois melhores de cada grupo se classificarão para as quartas de final. A partir daí, confrontos em jogo único decidirão os dois finalistas e o campeão.
No feminino, a regra de disputa é parecida, só que quem passar da fase de grupos, com duas chaves apenas e de quatro times cada, vai direto para a semifinal. Os atuais campeões da ‘Taça das Favelas’ são o União Tulipas Marlene, masculino, e Vila Ana, tricampeão entre as mulheres.
Outras informações do torneio podem ser obtidas pelo Instagram oficial: @tacadasfavelasjundiai.