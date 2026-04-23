Um acidente entre uma moto e um caminhão registrado na tarde desta quinta-feira (23), na rodovia dos Bandeirantes, pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) provoca neste momento a interdição parcial da via entre o Km 86 ao KM 94, sentido interior, na altura de Campinas.

De acordo com a Artesp, a moto trafegava sentido Campinas quando bateu na traseira da carreta. A moto permaneceu no acostamento e a carreta ficou particialmente parada entre a faixa quatro e o acostamento provocando a interdição de todas as demais pistas.

Ainda segundo a Artesp, o motociclista foi socorrido em estado grave para o hospital da Unicamp pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Apesar de ter sido registrado no início da tarde, a orientação é para que motoristas que precisam passar pelo local redobrem a atenção e também a paciência porque ainda há congestionamento por cerca de 8 Km.