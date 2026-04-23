Acontece neste sábado (25) a 2ª edição do festival ‘Cerveja na Barão’. Com ainda mais atrações do que na primeira edição, realizada em março, o evento acontece de 16h às 22h e integra o projeto ‘Centro da Gente’, uma iniciativa de revitalização do Centro ofertando cultura lazer e opções para a população.

A tarde, o público vai curtir o som do grupo ‘Desvairando Choro’, que vai apresentar o melhor do chorinho. À noite, quem sobe ao palco é o grupo Panela Preta, com muito samba para fechar a programação. Além da música boa, o evento reunirá 10 cervejarias artesanais e seis food trucks, sendo cinco com opções salgadas e um dedicado a doces.

Haverá também espaço kids com atrações como cama elástica e piscina de bolinhas. O público conta também com estrutura, incluindo banheiros gratuitos disponíveis no local.

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