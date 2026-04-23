O avanço dos problemas de saúde mental tem colocado o tema no centro do debate global. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde indicam que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental no mundo, com destaque para ansiedade e depressão, hoje entre as principais causas de incapacidade, segundo a OPAS. Desde a pandemia, esses quadros cresceram de forma significativa, com aumento superior a 25% nos casos, de acordo com o Ministério da Saúde.

No Brasil, o cenário é de alerta. O país figura entre os que apresentam maior prevalência de ansiedade e depressão, impactando diretamente a qualidade de vida, as relações sociais e a produtividade da população (IPq). Especialistas apontam que fatores sociais, emocionais e econômicos têm ampliado esse quadro, tornando a saúde mental uma questão coletiva — e não apenas individual.

Dentro desse contexto, a dependência emocional está diretamente ligada a inúmeros transtornos mentais, sendo, muitas vezes, causa, sintoma ou fator de agravamento, como no Transtorno de Personalidade Dependente, depressão, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, Transtorno de Personalidade Borderline ou Transtorno de Personalidade Esquiva. Caracterizada pela dificuldade de reconhecer o próprio valor e pela necessidade constante de validação externa, a dependência emocional interfere nas relações e na autoestima, levando muitas pessoas a duvidarem da própria capacidade e do merecimento de viver relações saudáveis e equilibradas.