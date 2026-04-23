O governo de São Paulo, por meio da iniciativa CultSP PRO, lança mil vagas em cursos gratuitos que serão disponibilizados em 19 cidades por todo o estado. As inscrições abrem nesta quarta-feira (22), nas modalidades presencial e on-line, e os interessados têm até o dia 4 de maio para se inscrever.

No estado, as vagas estão distribuídas em 50 cursos, voltados para diferentes setores da cadeia produtiva da cultura. As formações presenciais acontecerão na capital, na Grande São Paulo e nas regiões de Barretos, Campinas, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. São 775 vagas presenciais e 225 na modalidade on-line. Os candidatos devem ser obrigatoriamente maiores de 16 anos. As qualificações são inclusivas, e os candidatos devem sinalizar as suas demandas no formulário de inscrição.

Em Jundiaí, serão dois cursos presenciais: Curso Básico de Libras, de 25 de maio a 10 de agosto, segundas e quartas, das 18h30 às 21h30; e Narrativas Audiovisuais: da Narrativa clássica ao Kish?tenketsu, 23 de maio a 19 de setembro, aos sábados, das 9h às 12h e das 13h às 15h. Os dois cursos acontecerão em parceria com a TVTec, que fica no complexo Argos (avenida Dr. Cavalcanti, 396).