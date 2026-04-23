O governo de São Paulo, por meio da iniciativa CultSP PRO, lança mil vagas em cursos gratuitos que serão disponibilizados em 19 cidades por todo o estado. As inscrições abrem nesta quarta-feira (22), nas modalidades presencial e on-line, e os interessados têm até o dia 4 de maio para se inscrever.
No estado, as vagas estão distribuídas em 50 cursos, voltados para diferentes setores da cadeia produtiva da cultura. As formações presenciais acontecerão na capital, na Grande São Paulo e nas regiões de Barretos, Campinas, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. São 775 vagas presenciais e 225 na modalidade on-line. Os candidatos devem ser obrigatoriamente maiores de 16 anos. As qualificações são inclusivas, e os candidatos devem sinalizar as suas demandas no formulário de inscrição.
Em Jundiaí, serão dois cursos presenciais: Curso Básico de Libras, de 25 de maio a 10 de agosto, segundas e quartas, das 18h30 às 21h30; e Narrativas Audiovisuais: da Narrativa clássica ao Kish?tenketsu, 23 de maio a 19 de setembro, aos sábados, das 9h às 12h e das 13h às 15h. Os dois cursos acontecerão em parceria com a TVTec, que fica no complexo Argos (avenida Dr. Cavalcanti, 396).
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Segundo Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, o objetivo do projeto é investir em formação técnica para que jovens e profissionais da cultura possam ocupar postos de trabalho qualificados. A iniciativa busca fomentar o crescimento do setor cultural.
Sobre o CultSP PRO
O CultSP PRO é um programa de qualificação profissional da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas com gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG). Oferece cursos e ações complementares (como palestras, masterclasses seminários, dentre outros) por meio de seis escolas temáticas das áreas da cultura e da economia criativa. As capacitações abrangem desde artes cênicas, produção musical e cenografia até curadoria, gestão de museus, audiovisual, games, design gráfico, fotografia, gastronomia, moda sustentável e empreendedorismo cultural.