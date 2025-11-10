Com foco na formação de profissionais da cultura, o CultSP PRO é gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Social (IDG), e oferece percursos de aprendizado prático em diferentes linguagens artísticas.

O programa CultSP PRO (Escolas de Profissionais da Cultura, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo) realiza na quarta-feira, 12 de novembro, às 19h, um Laboratório Criativo de Aplicação (LAB-C) na TV Tec, em Jundiaí. A atividade é gratuita, aberta ao público, não requer inscrição prévia e tem classificação indicativa a partir de 10 anos.

A partir das 19h, o Lab-C “Protótipo Final de Game Design” pretende abordar o contexto de consolidação do projeto, mostrando os pontos importantes na organização e apresentação do protótipo final, discussão sobre o design aplicado e orientações para melhorar a estrutura e a narrativa. O convidado especial é Danilo Aguiar, design gráfico com pós-graduação em Artes para Jogos pela Faculdade Méliès, game designer com foco na criação, mecânicas e desenvolvimento de jogos analógicos e digitais. Trabalhou como professor de Game Design, Modelagem 3D e produção de trabalhos de conclusão de curso. Já foi mentor particular de pipeline 3D para jogos, do concept ao portfólio e ministrou cursos sobre texturização 3D no Senac Jundiaí.

O Lab-C é uma etapa prática dos percursos formativos do CultSP PRO, que conecta aprendizado técnico, criação autoral e apresentação pública.

Serviço

Laboratório Criativo de Aplicação – CultSP PRO

Data: 12 de novembro (quarta-feira)

Horário: das 19h às 22h

Local: TV Tec - avenida Doutor Cavalcanti, 396, Vila Arens, Jundiaí

Atividade gratuita e aberta ao público

Classificação indicativa: 10 anos