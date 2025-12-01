O CultSP PRO, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza no dia 4 de dezembro, das 9h30 às 12h, o Laboratório Criativo de Aplicação (lab-c) Do Zero ao Sólido: A arte de começar certo e crescer rápido. A iniciativa é realizada em parceria com o Sebrae, a Associação Comercial Empresarial de Jundiaí e o Fundo Social da Solidariedade do município.
Além das atividades principais, o evento promove uma ação solidária de coleta de leite longa vida para incentivar o engajamento social. A entrada é gratuita e os interessados podem garantir ingressos pela plataforma Sympla, neste link.
O CultSP PRO é um programa gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) e atua de forma contínua para fortalecer a formação e a qualificação de profissionais da cultura.
A atividade será conduzida pela assessora de eventos Natane Oliveira. Gestora e empreendedora com mais de 13 anos de experiência em concepção planejamento e execução de eventos, Natane é formada em Empreendedorismo, Tecnologia de Eventos e Gastronomia e alia visão estratégica e criatividade para desenvolver projetos inovadores e relevantes para o mercado.
O encontro é voltado a quem deseja empreender, ampliar conexões e encontrar inspiração em histórias e experiências do universo dos negócios. Realizado pelos alunos do Curso Eventos: Planejar, Executar e Empreender, do CultSP PRO, o laboratório marca a conclusão da formação e estimula um ambiente de troca de conhecimentos e construção coletiva.
A programação inclui palestra do Sebrae com a analista de negócios Eloísa Xavier Couto e a participação de representantes do ecossistema local de inovação e empreendedorismo indicados pela ACE Jundiaí.
Serviço
Do Zero ao Sólido: A arte de começar certo e crescer rápido
Data: 4 de dezembro de 2025
Horário: das 9h30 às 12h
Local: Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí
Endereço: Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, portão 3, anexo ao Parque da Uva Anhangabaú
Ingressos gratuitos disponíveis no Sympla, neste link.