O CultSP PRO, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza no dia 4 de dezembro, das 9h30 às 12h, o Laboratório Criativo de Aplicação (lab-c) Do Zero ao Sólido: A arte de começar certo e crescer rápido. A iniciativa é realizada em parceria com o Sebrae, a Associação Comercial Empresarial de Jundiaí e o Fundo Social da Solidariedade do município.

Além das atividades principais, o evento promove uma ação solidária de coleta de leite longa vida para incentivar o engajamento social. A entrada é gratuita e os interessados podem garantir ingressos pela plataforma Sympla, neste link.

O CultSP PRO é um programa gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) e atua de forma contínua para fortalecer a formação e a qualificação de profissionais da cultura.