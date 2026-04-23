Um homem apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de alto padrão, ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), foi capturado por policiais militares na noite desta quarta-feira (22), na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, em Itatiba, enquanto tentava fugir em direção a Jundiaí. O suspeito era procurado pelos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro e adulteração de sinal identificador de veículo.

De acordo com a PM, os cabos Spencer e De Matos realizavam patrulhamento pelo Distrito Industrial quando suspeitaram de dois homens em um carro preto. Ao perceberem a viatura, eles mudaram bruscamente de direção e acessaram a rodovia no sentido Jundiaí.

A equipe iniciou acompanhamento e deu ordem de parada, que foi obedecida. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado inicialmente. No entanto, um dos ocupantes afirmou não portar documentos e forneceu um nome falso, que não correspondia às suas características.