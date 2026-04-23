23 de abril de 2026
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POLÍCIA MILITAR

Bandido perigoso de SP é preso em Itatiba fugindo para Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi conduzido ao DP, onde foi dado cumprimento ao mandado
Ele foi conduzido ao DP, onde foi dado cumprimento ao mandado

Um homem apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de alto padrão, ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), foi capturado por policiais militares na noite desta quarta-feira (22), na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, em Itatiba, enquanto tentava fugir em direção a Jundiaí. O suspeito era procurado pelos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro e adulteração de sinal identificador de veículo.

De acordo com a PM, os cabos Spencer e De Matos realizavam patrulhamento pelo Distrito Industrial quando suspeitaram de dois homens em um carro preto. Ao perceberem a viatura, eles mudaram bruscamente de direção e acessaram a rodovia no sentido Jundiaí.

A equipe iniciou acompanhamento e deu ordem de parada, que foi obedecida. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado inicialmente. No entanto, um dos ocupantes afirmou não portar documentos e forneceu um nome falso, que não correspondia às suas características.

Diante da suspeita, os policiais utilizaram o sistema de reconhecimento facial do programa Muralha Paulista, que confirmou a verdadeira identidade do homem e a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto.

Ainda segundo a corporação, foi constatado que ele integra uma quadrilha que atua na capital paulista praticando roubos a condomínios de luxo, com emprego de violência contra as vítimas.

Durante a ocorrência, foram apreendidos dois celulares - que serão periciados pela Polícia Civil da capital - além de dinheiro estrangeiro, correntes de ouro e um relógio.

O criminoso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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