Um homem apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de alto padrão, ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), foi capturado por policiais militares na noite desta quarta-feira (22), na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, em Itatiba, enquanto tentava fugir em direção a Jundiaí. O suspeito era procurado pelos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro e adulteração de sinal identificador de veículo.
De acordo com a PM, os cabos Spencer e De Matos realizavam patrulhamento pelo Distrito Industrial quando suspeitaram de dois homens em um carro preto. Ao perceberem a viatura, eles mudaram bruscamente de direção e acessaram a rodovia no sentido Jundiaí.
A equipe iniciou acompanhamento e deu ordem de parada, que foi obedecida. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado inicialmente. No entanto, um dos ocupantes afirmou não portar documentos e forneceu um nome falso, que não correspondia às suas características.
Diante da suspeita, os policiais utilizaram o sistema de reconhecimento facial do programa Muralha Paulista, que confirmou a verdadeira identidade do homem e a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto.
Ainda segundo a corporação, foi constatado que ele integra uma quadrilha que atua na capital paulista praticando roubos a condomínios de luxo, com emprego de violência contra as vítimas.
Durante a ocorrência, foram apreendidos dois celulares - que serão periciados pela Polícia Civil da capital - além de dinheiro estrangeiro, correntes de ouro e um relógio.
O criminoso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.