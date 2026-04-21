O Parque da Cidade celebrou, nesta terça-feira (21), seu 22º aniversário, em um dia ensolarado. Inaugurado em 21 de abril de 2004, o Parque da Cidade conquistou o coração dos jundiaienses e se tornou, ao longo de sua história, um símbolo de lazer e convivência em meio à natureza.
Com uma programação especial organizada pelos colaboradores da DAE Jundiaí, o parque recebeu 35 mil pessoas, que aproveitaram um dia repleto de atividades pensadas para toda a família.
O prefeito Gustavo Martinelli e a primeira-dama Ellen Camila Martinelli estiveram presentes no evento. “Celebrar o aniversário do Parque da Cidade é reconhecer não apenas um espaço de lazer de Jundiaí, mas um patrimônio ambiental estratégico para o município. O parque tem um papel fundamental na preservação dos nossos recursos hídricos, contribuindo diretamente para a segurança da água que abastece a cidade”, destacou o prefeito.
Para o diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão, a data reforça a essência do parque. “Preservar os mananciais é garantir o futuro da cidade. O Parque da Cidade cumpre esse papel com excelência, aliando proteção ambiental, lazer e qualidade de vida aos visitantes”, afirmou.
Destino de famílias de toda a região, o parque encantou visitantes como Adriana Fernanda Pagliari, que veio de Salto com o marido e as duas filhas para aproveitar o dia. “Não conhecíamos o Parque da Cidade, viemos conhecer e estamos achando incrível, tudo maravilhoso”, disse.
A programação contou com brinquedos infláveis, pintura facial para as crianças, apresentação do Canil da Guarda Municipal, exposição do Clube do Carro Antigo de Jundiaí, artesanato do programa “Jundiaí Feito à Mão”, passeios de caiaque e bicicleta, exposição do caminhão do quartel, entre outras atrações.
Mais do que celebrar 22 anos de história, ao reunir milhares de pessoas em um dia especial, o parque demonstra sua força como ponto de encontro e se consolida como um dos principais patrimônios de Jundiaí e símbolo de qualidade de vida para a população.