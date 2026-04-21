O Parque da Cidade celebrou, nesta terça-feira (21), seu 22º aniversário, em um dia ensolarado. Inaugurado em 21 de abril de 2004, o Parque da Cidade conquistou o coração dos jundiaienses e se tornou, ao longo de sua história, um símbolo de lazer e convivência em meio à natureza.

Com uma programação especial organizada pelos colaboradores da DAE Jundiaí, o parque recebeu 35 mil pessoas, que aproveitaram um dia repleto de atividades pensadas para toda a família.

O prefeito Gustavo Martinelli e a primeira-dama Ellen Camila Martinelli estiveram presentes no evento. “Celebrar o aniversário do Parque da Cidade é reconhecer não apenas um espaço de lazer de Jundiaí, mas um patrimônio ambiental estratégico para o município. O parque tem um papel fundamental na preservação dos nossos recursos hídricos, contribuindo diretamente para a segurança da água que abastece a cidade”, destacou o prefeito.