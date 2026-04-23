23 de abril de 2026
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GOLPE DO BOXE

PMs usam 'jabs' para derrotar homicida que resistia à prisão

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais tiveram dificuldades para conter o procurado
Os policiais tiveram dificuldades para conter o procurado

Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi capturado nesta quarta-feira (22), por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão, no Jardim das Minas, em Itupeva. Prendê-lo, porém, não foi fácil, sendo necessário o uso de 'jabs', tipo de soco mais comum da modalidade boxe e que está previsto no Manual de Defesa Pessoal Policial, utilizado pela PM.

De posse do mandado judicial, equipes foram até um condomínio onde o homem estaria. Após a confirmação da identidade, ele recebeu voz de prisão.

Segundo a PM, no momento em que seria algemado, o suspeito passou a se agitar e reagiu com empurrões e chutes contra os policiais. Para conter a agressão, os agentes utilizaram golpes do tipo 'jab'. Segundo informações do manual, o golpe tem como objetivo reduzir a capacidade de resistência e garantir a imobilização.

Após ser contido, o homem foi colocado na viatura e levado inicialmente a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico ainda no compartimento de presos, devido ao comportamento agressivo.

Na sequência, ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão por homicídio foi formalmente cumprido.

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