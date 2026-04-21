A Prefeitura de Jundiaí inicia nas próximas semanas as obras do túnel sob a Rodovia João Cereser. A intervenção faz parte das ações de mobilidade urbana do prolongamento da Avenida Antônio Frederico Ozanam. Os trabalhos serão coordenados pelas Secretarias Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e Mobilidade e Transporte (SMMT).

O novo túnel terá pouco mais de 53 metros de extensão e será implantado ao lado do já existente, sob a pista oeste da rodovia. A estrutura funcionará de forma complementar ao túnel atual, formando um sistema binário. Serão três faixas de rolamento, além de calçada e ciclovia, o que deve garantir mais fluidez no trânsito, reduzir o tempo de deslocamento e aumentar a segurança de motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas. O prazo estimado para execução é de 12 meses, com entrega prevista para o primeiro semestre de 2027.

“Estamos transformando a mobilidade de Jundiaí com foco na utilidade prática. Diferente de obras que servem apenas como marcos visuais, este sistema viário foi planejado para ser um corredor de vazão. O túnel sob a João Cereser é o que faltava para completar esse eixo estratégico, garantindo que o investimento se traduza em tempo ganho para as famílias e um destino fluido para quem circula por aqui.”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.