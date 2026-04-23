23 de abril de 2026
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SEGUNDA-FEIRA

Várzea Paulista terá mutirão com 300 vagas de emprego

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação em parceria com a Rhadar Recursos Humanos reúne oportunidades em diversas áreas para moradores da região
Ação em parceria com a Rhadar Recursos Humanos reúne oportunidades em diversas áreas para moradores da região

A Prefeitura de Várzea Paulista, em parceria com a empresa Rhadar Recursos Humanos, promoverá um mutirão de empregos com oferta de 300 vagas em diferentes áreas de atuação. A iniciativa é voltada a moradores de Várzea Paulista e cidades da região, como Jundiaí, Campo Limpo Paulista e Itupeva.

O mutirão será realizado no dia 27 de abril, das 9h às 16h, no prédio do Facilita, onde funciona também o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado na rua João Póvoa, nº 97, Jardim do Lar. Os interessados devem comparecer ao local dentro do horário indicado, levando os documentos pessoais, ou fazer a inscrição prévia por meio dos links disponíveis para cada vaga.

Confira as vagas disponíveis:

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