23 de abril de 2026
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Denúncia ao 181 leva PMs a prenderem traficantes na região

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A demanda é despachada para as polícias Civil, Militar ou Federal
A demanda é despachada para as polícias Civil, Militar ou Federal

Uma denúncia feita ao Disque Denúncia 181, levou policiais militares do 11° Batalhão a prender dois homens suspeitos de tráfico de drogas no bairro Monte Serrat, em Itupeva. Menos conhecido do que o 190, o 181 é um serviço gratuito e 24h que permite denunciar crimes anonimamente, garantindo sigilo absoluto, sem necessidade de identificação. Funciona também pela internet no Web Denúncia, e a demanda é despachada para as polícias Civil, Militar ou Federal. O denunciante recebe um protocolo para acompanhar a verificação da denúncia.

No caso em questão, após o repasse das informações, equipes do 11º Batalhão foram até a rua Geraldo Ferraz, onde, segundo o denunciante, dois homens comercializavam drogas. As características físicas e das roupas também foram informadas, assim como o local onde os entorpecentes estariam escondidos - dentro de uma sacola preta, em um cano de galeria pluvial.

No local, os policiais abordaram dois suspeitos com as mesmas características. Com eles, foram encontradas porções de drogas e dinheiro. Já no ponto indicado na denúncia, os agentes localizaram mais entorpecentes escondidos.

A dupla foi encaminhada ao Plantão Policial, onde permaneceu presa em flagrante por tráfico de drogas.

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