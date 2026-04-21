Um homem foi preso em Jundiaí após ser identificado com um mandado de prisão em aberto por não pagamento de pensão alimentícia, cujo valor acumulado chega a quase R$ 20 mil. O curioso é que ele foi encontrado usando drogas e, segundo a Guarda Municipal, ele disse preferir usar entorpecentes do que cumprir com as obrigações legais.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (20), durante patrulhamento da equipe de Apoio Tático da Guarda Municipal, composta pelos agentes Zarantonello, Fialho e Franciane, no bairro Jardim Paulista, nas proximidades da Vila Ana.

Os agentes se aproximaram de uma área de mata onde havia um grupo de pessoas, a maioria em situação de rua.