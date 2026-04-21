Um homem foi preso em Jundiaí após ser identificado com um mandado de prisão em aberto por não pagamento de pensão alimentícia, cujo valor acumulado chega a quase R$ 20 mil. O curioso é que ele foi encontrado usando drogas e, segundo a Guarda Municipal, ele disse preferir usar entorpecentes do que cumprir com as obrigações legais.
A ocorrência foi registrada na segunda-feira (20), durante patrulhamento da equipe de Apoio Tático da Guarda Municipal, composta pelos agentes Zarantonello, Fialho e Franciane, no bairro Jardim Paulista, nas proximidades da Vila Ana.
Os agentes se aproximaram de uma área de mata onde havia um grupo de pessoas, a maioria em situação de rua.
Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos. No entanto, ao consultar a documentação de um dos abordados, os guardas constataram que havia um mandado de prisão contra ele por dívida de pensão alimentícia.
Ao ser questionado, o homem afirmou desconhecer a ordem judicial, mas admitiu que havia deixado de pagar a pensão há algum tempo. Ele também relatou que tem residência física, mas quando sobra um dinheiro ele passa dias na rua e passou a usar drogas e, por isso, priorizou a compra de entorpecentes em vez de cumprir a obrigação.
Diante da situação, o indivíduo foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.