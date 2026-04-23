No final da última semana, o vereador Rodrigo Albino (PL) se reuniu com assessores do secretário de Segurança Pública do Estado de SP, Nico Gonçalves, juntamente com o deputado federal Ricardo Salles, para cobrar agilidade nas obras e na liberação de recursos para o batalhão da Polícia Militar no bairro Medeiros. A obra, que tem grande apelo popular e é apoiada também por empresários da região, busca combater o aumento da sensação de insegurança no local. Albino
destacou a importância do projeto, mencionando que o bairro possui fácil acesso às rodovias, o que facilita a fuga de criminosos. “É fundamental que essa obra aconteça, pois o apoio da PM beneficiará toda a região, que abriga quase 160 mil habitantes”, afirmou.
Confusão de datas e atraso
A sessão da câmara Municipal teve um início inusitado nesta quarta-feira (22), com atraso por falta de quórum. Os trabalhos, que normalmente ocorrem às terças, foram remarcados para o dia seguinte devido ao feriado de tiradentes e
os parlamentares demoraram a aparecer. Apenas 6 vereadores estavam presentes às 16h, e a sessão foi suspensa no minuto seguinte. Felizmente, às 16h09, o número mínimo de parlamentares apareceu e os trabalhos puderam continuar. Situação curiosa que, por sorte, não atrapalhou os avanços do dia
Conversa de política
O ex-prefeito de Jundiaí, ex-secretário de Desestatização da prefeitura de São Paulo e atual pré-candidato a deputado federal, Luiz Fernando Machado será o convidado do programa Bastidores da Política na Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves, a partir das 14h. A entrevista, que abordará temas como a política regional, as eleições de 2026 e projetos de impacto na Região Metropolitana de Jundiaí, será transmitida ao vivo pelo Instagram do Jornal de Jundiaí (@jornaldejundiai).
Discurso afiado
Durante sua viagem à Europa, que terminou nesta terça-feira (21), o presidente Lula (PT) fez uma série de críticas ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump. Lula questionou a guerra no Irã, ironizou o desejo de Trump de ganhar o Prêmio Nobel da Paz e afirmou que nenhum líder tem o direito de intervir em outros países. O petista também mencionou adotar medidas recíprocas contra os EUA, em resposta à expulsão de um policial federal brasileiro. A crítica intensifica o antagonismo entre os dois, especialmente após o impacto positivo de Trump nas pesquisas de popularidade de Lula.
Seguir à risca
Agentes públicos estão proibidos de divulgar ou contribuir para a disseminação de notícias falsas, sob pena de punição por abuso de poder político e econômico. Eles também não podem utilizar bens ou serviços públicos para beneficiar qualquer candidatura, incluindo transformar eventos oficiais em atos de campanha, os quais devem ocorrer fora do horário de trabalho. Essas orientações estão detalhadas em uma cartilha da Advocacia-Geral da União (AGU), que reforça os cinco princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A cartilha visa garantir o cumprimento das normas durante o período eleitoral.
Pressão com resultado
O Projeto de Lei nº 15243/2026, de autoria do Executivo, que trata da regulamentação do funcionamento das Feiras Livres, que estava previsto para votação, teve a discussão adiada para o próximo mês. Antes da sessão, um grupo de feirantes esteve presente na Câmara e procurou alguns vereadores para lamentar o fato de o projeto ter sido construído sem diálogo com os integrantes. A conversa prévia deu resultado e a proposta ainda não saiu do papel - pelo menos por ora.