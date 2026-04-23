No final da última semana, o vereador Rodrigo Albino (PL) se reuniu com assessores do secretário de Segurança Pública do Estado de SP, Nico Gonçalves, juntamente com o deputado federal Ricardo Salles, para cobrar agilidade nas obras e na liberação de recursos para o batalhão da Polícia Militar no bairro Medeiros. A obra, que tem grande apelo popular e é apoiada também por empresários da região, busca combater o aumento da sensação de insegurança no local. Albino

destacou a importância do projeto, mencionando que o bairro possui fácil acesso às rodovias, o que facilita a fuga de criminosos. “É fundamental que essa obra aconteça, pois o apoio da PM beneficiará toda a região, que abriga quase 160 mil habitantes”, afirmou.

Confusão de datas e atraso

A sessão da câmara Municipal teve um início inusitado nesta quarta-feira (22), com atraso por falta de quórum. Os trabalhos, que normalmente ocorrem às terças, foram remarcados para o dia seguinte devido ao feriado de tiradentes e

os parlamentares demoraram a aparecer. Apenas 6 vereadores estavam presentes às 16h, e a sessão foi suspensa no minuto seguinte. Felizmente, às 16h09, o número mínimo de parlamentares apareceu e os trabalhos puderam continuar. Situação curiosa que, por sorte, não atrapalhou os avanços do dia