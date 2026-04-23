A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou, nesta quarta-feira (22), o Projeto de Lei (PL) nº 15.006/2025, que institui o Programa Vagas Verdes. A proposta, de autoria dos vereadores Henrique Parra (PSOL) e Daniel Lemos (PSD), visa transformar parte das áreas de estacionamento em vias públicas em espaços verdes permeáveis. O foco do projeto é o manejo sustentável das águas pluviais e a valorização ambiental urbana, com foco na redução de casos de alagamentos da cidade. O projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis e 5 contrários.

“São obras que demandam análise técnica de onde deverão ser implementadas, mas são baratas e de rápida execução. A ideia é que sejam feitas em lugares mais altos da cidade, assim eles podem absorver as águas da chuva e evitar que a enxurrada desça para regiões mais baixas e evite casos de alagamento, como tem acontecido”, explicou Parra.

O parlamentar ressaltou que a iniciativa pretende substituir algumas vagas de estacionamento por jardins de chuva, de forma que o comércio local não seja prejudicado e a calçada também não seja afetada. A proposta prevê que áreas de estacionamento com até 20% da extensão de cada face de quadra poderão ser convertidas em espaços verdes. Os munícipes, associações de bairro, entidades e empresas poderão solicitar a criação ou adoção de uma Vaga Verde mediante termo de cooperação firmado com o Município.