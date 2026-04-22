A partir desta quarta-feira (22) estão valendo as novas regras para financiamento de imóveis por meio do programa federal ‘Minha Casa, Minha Vida’. As mudanças alteram os limites de renda:

R$ 3,2 mil na faixa 1;

R$ 5 mil na faixa 2;

R$ 9,6 mil na faixa 3;

R$ 13 mil na faixa 4.

Juntamente aos limites de renda, o valor máximo dos imóveis também foi atualizado: faixa 3 - passa a ser R$ 400 mil e para a faixa 4 passa a ser R$ 600 mil. A ampliação contará com recursos do Fundo Social, com cerca de R$ 31 bilhões destinados ao programa.

Mais acesso ao programa

Segundo o Governo Federal, as mudanças ampliam o acesso ao programa: são 87,5 mil famílias com juros menores; 31,3 mil novas famílias na faixa 3; e 8,2 mil famílias incluídas na faixa 4. Sendo assim, a equipe técnica estima impacto de R$ 500 milhões em subsídios e de R$ 3,6 bilhões em crédito habitacional.