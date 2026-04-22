O Dia das Mães se aproxima e o Maxi Shopping convida você a celebrar a data com bom gosto e inspiração. Em um ambiente que reúne marcas e produtos de diversos segmentos, incluindo as novidades da coleção outono/inverno, é possível encontrar o presente ideal para traduzir todo o seu carinho. E para tornar esse momento ainda mais especial, ao realizar suas compras, você participa de uma campanha exclusiva concorrendo a um Toyota Yaris Cross XRE e, no compre-ganhe, um colar com pingente de pérola Morana.

Como participar

Entre os dias 23 de abril e 10 de maio, a cada R$ 500 em compras (que poderão ser somados) nas lojas e quiosques participantes darão direito a um (1) número da sorte para concorrer ao sorteio do carro. Para tanto, o cliente deve efetuar o cadastro com seus dados pessoais e respectivos comprovantes fiscais de compras pelo Aplicativo Maxi. É importante ressaltar que somente serão aceitas notas com CPF do participante. Baixe o App e cadastre.

Os participantes ainda poderão obter números da sorte adicionais. Fiquem atentos. Compras realizadas de segunda a quinta-feira (exceto feriados) darão direito a dois (2) números da sorte adicionais. Mais informações sobre o regulamento da Campanha podem ser obtidas no Balcão ou pelo site: www.maxishopping.com.br