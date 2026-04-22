22 de abril de 2026
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DIA DA MÃES 

Maxi Shopping sorteia carros e dá colar de presente 

Por Da redação | Maxi Shopping
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Maxi Shopping
O colar é acompanhado de um pingente de pérola Morana
O colar é acompanhado de um pingente de pérola Morana

O Dia das Mães se aproxima e o Maxi Shopping convida você a celebrar a data com bom gosto e inspiração. Em um ambiente que reúne marcas e produtos de diversos segmentos, incluindo as novidades da coleção outono/inverno, é possível encontrar o presente ideal para traduzir todo o seu carinho. E para tornar esse momento ainda mais especial, ao realizar suas compras, você participa de uma campanha exclusiva concorrendo a um Toyota Yaris Cross XRE e, no compre-ganhe, um colar com pingente de pérola Morana.

Como participar 

Entre os dias 23 de abril e 10 de maio, a cada R$ 500 em compras (que poderão ser somados) nas lojas e quiosques participantes darão direito a um (1) número da sorte para concorrer ao sorteio do carro. Para tanto, o cliente deve efetuar o cadastro com seus dados pessoais e respectivos comprovantes fiscais de compras pelo Aplicativo Maxi. É importante ressaltar que somente serão aceitas notas com CPF do participante. Baixe o App e cadastre.

Os participantes ainda poderão obter números da sorte adicionais. Fiquem atentos. Compras realizadas de segunda a quinta-feira (exceto feriados) darão direito a dois (2) números da sorte adicionais. Mais informações sobre o regulamento da Campanha podem ser obtidas no Balcão ou pelo site: www.maxishopping.com.br

O sorteio será realizado pela Extração da Loteria Federal do dia 13/5/2026, mas a apuração e identificação do ganhador ocorrerá no dia 14/5/2026, a partir das 10h, no Shopping.

Compre-ganhe um colar com pingente Pérola Morana 

Além de concorrer ao carro, o cliente que efetuar compras ganha um colar com pingente Pérola Morana. Limitado a um brinde por CPF sendo entregue ao participante imediatamente após a contemplação e recebimento do QRCode de autorização para retirada, exclusivamente no Balcão de Trocas (localizado no Piso 2 – Praça do Japi), obedecendo o horário de funcionamento do Maxi Shopping e o prazo de vigência da Promoção.

O recebimento do brinde está sujeito a disponibilidade de estoque no momento da retirada. O QRCode não garante o brinde ao participante.

O Maxi Shopping Jundiaí – Av. Antônio Frederico Ozanan, nº 6000

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