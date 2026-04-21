Um motociclista morreu e uma motorista ficou ferida após uma colisão frontal entre uma moto e um utilitário esportivo na manhã desta terça-feira (21), na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

De acordo com informações apuradas no local pelo Policiamento Rodoviário, uma Mitsubishi Pajero TR4 seguia no sentido Campinas (norte) pela faixa 1 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a condutora perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária.

Na sequência, o veículo bateu de frente com uma motocicleta Yamaha Fazer 150, que trafegava no sentido Salto/Sorocaba (sul) pela faixa 2. Após o impacto, a SUV parou em posição de contrafluxo, enquanto a moto e o piloto foram arremessados para o acostamento do sentido sul.