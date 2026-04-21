Um motociclista morreu e uma motorista ficou ferida após uma colisão frontal entre uma moto e um utilitário esportivo na manhã desta terça-feira (21), na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba, no interior de São Paulo.
De acordo com informações apuradas no local pelo Policiamento Rodoviário, uma Mitsubishi Pajero TR4 seguia no sentido Campinas (norte) pela faixa 1 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a condutora perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária.
Na sequência, o veículo bateu de frente com uma motocicleta Yamaha Fazer 150, que trafegava no sentido Salto/Sorocaba (sul) pela faixa 2. Após o impacto, a SUV parou em posição de contrafluxo, enquanto a moto e o piloto foram arremessados para o acostamento do sentido sul.
O motociclista morreu no local. O óbito foi constatado por um médico da concessionária Colinas pouco depois das 7h da manhã. Já a condutora da Pajero sofreu ferimentos moderados e foi socorrida por uma ambulância, que a encaminhou ao hospital.
Segundo a Artesp, o acostamento e a faixa 2 da pista, ambos no sentido sul, foram interditados logo após o acidente. O bloqueio permanece até a publicação desta matéria. Não havia registro de congestionamento.
Equipes aguardavam a chegada da perícia para continuidade da ocorrência.