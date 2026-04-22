Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prenderam dois homens suspeitos de envolvimento em roubos de motocicletas, nesta quarta-feira (22). Duas motos utilizadas nas ações criminosas foram apreendidas. A ação foi realizada em cumprimento a mandados de busca e apreensão, além de prisão temporária, expedidos pela Justiça.

De acordo com o delegado Roberto Souza Camargo Junior, durante diligências em endereços ligados aos investigados, os policiais conseguiram localizar e prender os suspeitos. Nos locais, também foram encontradas duas motocicletas que teriam sido usadas nos crimes.

As vítimas compareceram à sede da DIG e reconheceram os homens como autores dos roubos, além de identificarem uma das motos utilizadas nas ações.