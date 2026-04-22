22 de abril de 2026
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INVESTIGAÇÃO

DIG prende dois suspeitos de roubos de motocicletas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Duas motos foram apreendidas pelos policiais
Duas motos foram apreendidas pelos policiais

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prenderam dois homens suspeitos de envolvimento em roubos de motocicletas, nesta quarta-feira (22). Duas motos utilizadas nas ações criminosas foram apreendidas. A ação foi realizada em cumprimento a mandados de busca e apreensão, além de prisão temporária, expedidos pela Justiça.

De acordo com o delegado Roberto Souza Camargo Junior, durante diligências em endereços ligados aos investigados, os policiais conseguiram localizar e prender os suspeitos. Nos locais, também foram encontradas duas motocicletas que teriam sido usadas nos crimes.

As vítimas compareceram à sede da DIG e reconheceram os homens como autores dos roubos, além de identificarem uma das motos utilizadas nas ações.

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para identificar possíveis outros envolvidos.

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