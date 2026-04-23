No tempo apressado em que tudo parece urgente, há histórias que caminham em outro ritmo. Mais lento, mais profundo, mais humano. É nesse compasso que vive Fabiola Gesuatto, filha de um casal de superidosos e protagonista de uma rotina que mistura cuidado, renúncia e uma forma rara de amor.

Desde 2021, Fabiola assumiu um papel que não estava exatamente nos planos, mas que, de certa forma, sempre esteve em seu caminho. Profissional da área administrativa, ela decidiu pausar a carreira para se dedicar integralmente aos pais. Não foi um gesto impulsivo, mas uma escolha construída ao longo de uma vida em que já era, naturalmente, a filha que tomava à frente das decisões de saúde da família.

Hoje, divide a semana com as irmãs, conta com uma rede de apoio que compreende a grandeza da decisão. Ainda assim, o cotidiano não é simples. O envelhecimento acentuado dos pais exige atenção constante, paciência e aprendizado diário. Cada dia traz um novo desafio, um novo ajuste, uma nova forma de cuidar.

Em suas redes sociais, Fabiola compartilha fragmentos dessa rotina com leveza e bom humor, para amigos. Não romantiza o cansaço, mas também não transforma o cuidado em peso. Pelo contrário, faz questão de reforçar: não é um fardo. É uma escolha que, apesar das renúncias, transborda significado.

E renunciar, neste caso, é inevitável. A vida social se torna mais restrita, encontros são adiados, planos ficam em espera. Alguns sonhos, como ela mesma reconhece, precisaram ser postergados. Mas há algo que ocupa esse espaço: a paz de estar presente, de participar ativamente de um ciclo que é, ao mesmo tempo, delicado e definitivo.

Fabiola tem consciência da finitude. Sabe que o tempo com os pais é limitado e, talvez por isso, escolhe vivê-lo com intensidade emocional. Há beleza nesse entendimento. Há coragem em aceitar o processo e transformá-lo em experiência.

Curiosamente, o cuidado não nasceu nela por acaso. Sua mãe também foi cuidadora familiar, dedicando-se aos próprios sogros. Como se o gesto atravessasse gerações, o ato de cuidar encontrou continuidade. Não como obrigação, mas como herança afetiva. Ser cuidador familiar é, muitas vezes, invisível aos olhos do mundo. Não há aplausos diários, nem reconhecimento imediato. Mas há algo maior: o vínculo que se fortalece, o olhar que agradece em silêncio, o toque que acolhe.

Na história de Fabiola, o cuidado deixa de ser apenas uma função e se transforma em linguagem. Uma linguagem feita de presença, de escuta, de pequenas ações que, somadas, constroem algo grandioso. Nem tudo são flores, ela mesma faz questão de dizer. Mas talvez seja justamente aí que mora a verdade. Porque o amor, quando é real, não elimina as dificuldades. Ele apenas dá sentido a elas.

E, no fim, é isso que permanece. Não o que foi deixado para trás, mas o que foi vivido por inteiro.

Edvaldo de Toledo é Empresário, Enfermeiro, especialista em Cuidados Domiciliares, Apresentador do IssoPodAjudar, Criador da Cuidare Home Care (@edvaldo.toledo)