O atacante Estêvão sofreu uma lesão grave na coxa direita e passou a ser dúvida para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Novos exames realizados em Londres apontaram um quadro mais sério do que o inicialmente previsto, colocando em risco a presença do jogador entre os convocados da Seleção Brasileira.
De acordo com as informações divulgadas nesta terça-feira (22), o atleta do Chelsea pretende viajar ao Brasil para realizar tratamento conservador e tentar acelerar a recuperação. A estratégia tem como objetivo possibilitar que Estêvão tenha condições físicas até a convocação final e, principalmente, até a estreia do Brasil no Mundial, marcada para 13 de junho.
O clube inglês teria sugerido inicialmente um procedimento cirúrgico, mas a opção praticamente inviabilizaria qualquer chance de participação na Copa. Por isso, o estafe do jogador, em conjunto com o Chelsea e a comissão médica da CBF, avalia a melhor alternativa para tentar mantê-lo apto a defender a seleção.
Estêvão deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo da partida contra o Manchester United, pela Premier League, visivelmente abalado. O jovem atacante, um dos principais nomes brasileiros da temporada europeia, vinha sendo apontado como presença quase certa na lista de Carlo Ancelotti para o Mundial.
A evolução clínica nos próximos dias será decisiva para definir as chances de recuperação. A situação é tratada com preocupação pela comissão técnica da Seleção, que acompanha o caso de perto às vésperas da convocação.