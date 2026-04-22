O atacante Estêvão sofreu uma lesão grave na coxa direita e passou a ser dúvida para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Novos exames realizados em Londres apontaram um quadro mais sério do que o inicialmente previsto, colocando em risco a presença do jogador entre os convocados da Seleção Brasileira.

De acordo com as informações divulgadas nesta terça-feira (22), o atleta do Chelsea pretende viajar ao Brasil para realizar tratamento conservador e tentar acelerar a recuperação. A estratégia tem como objetivo possibilitar que Estêvão tenha condições físicas até a convocação final e, principalmente, até a estreia do Brasil no Mundial, marcada para 13 de junho.

O clube inglês teria sugerido inicialmente um procedimento cirúrgico, mas a opção praticamente inviabilizaria qualquer chance de participação na Copa. Por isso, o estafe do jogador, em conjunto com o Chelsea e a comissão médica da CBF, avalia a melhor alternativa para tentar mantê-lo apto a defender a seleção.