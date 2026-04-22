Policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão prenderam dois homens por tráfico de drogas e apreenderam mais de 1,6 mil porções de entorpecentes na madrugada desta quarta-feira (22), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.
Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento pela estrada municipal do Varjão, área conhecida pelo comércio de drogas, quando avistou dois suspeitos em um ponto de venda. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos correram, mas um deles foi alcançado.
Com o primeiro suspeito, os policiais encontraram uma sacola contendo diversas porções de drogas.
Com apoio de outras viaturas, o segundo homem foi localizado ao entrar em uma casa nas proximidades. Ele foi abordado já no interior do imóvel, onde os policiais encontraram R$ 995 e mais entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 1.634 porções de crack, cocaína e maconha.
A dupla foi encaminhada ao Plantão Policial, onde permaneceu presa em flagrante por tráfico de drogas.