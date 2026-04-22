Policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão prenderam dois homens por tráfico de drogas e apreenderam mais de 1,6 mil porções de entorpecentes na madrugada desta quarta-feira (22), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento pela estrada municipal do Varjão, área conhecida pelo comércio de drogas, quando avistou dois suspeitos em um ponto de venda. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos correram, mas um deles foi alcançado.

Com o primeiro suspeito, os policiais encontraram uma sacola contendo diversas porções de drogas.