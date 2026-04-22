22 de abril de 2026
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CÃES E GATOS

Cabreúva recebe mutirão de castração do Grupo ProPatinhas

Por Redação | Prefeitura de Cabreúva
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Cabreúva
Para munícipes interessados, as inscrições serão abertas de 27 a 30 de abril, das 9h30 às 12h e das 13h às 15h na Arena Cabreúva
Para munícipes interessados, as inscrições serão abertas de 27 a 30 de abril, das 9h30 às 12h e das 13h às 15h na Arena Cabreúva

Para garantir mais saúde e qualidade de vida para os pets, moradores de Cabreúva podem se inscrever, a partir da próxima segunda-feira (27), no Mutirão de Castração de Cães e Gatos que acontecerá no município. As vagas são limitadas, então munícipes devem ficar atentos às datas e horários.

O Mutirão de Castração de Cães e Gatos (2ª edição do Programa ProPatinhas) tem inscrições abertas de 27 a 30 de abril, das 9h30 às 12h e das 13h às 15h na Arena Cabreúva. Para a inscrição, é necessário comparecer com RG, CPF, comprovante de endereço e RG Animal (cadastro no SinPatinhas).

Este cadastro no SinPatinhas é obrigatório e deve ser feito antecipadamente pelo site:
https://sinpatinhas.mma.gov.br. O acesso é feito com conta Gov.br. Para dúvidas, o munícipe póde entrar em contato com o Creadoca pelo telefone: (11) 5959-0027.

Para o evento, a estimativa total de investimento será de R$ 23 mil.

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