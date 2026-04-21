Dupla da região, Luiz Fernando Machado e João Paulo, promove mais um encontro que acontece às 19h, no Espaço Paraíso, em Campo Limpo Paulista_
A cidade de Campo Limpo Paulista será palco, nesta quarta-feira (22), de um dos encontros políticos mais estratégicos da região. A partir das 19h, o Espaço Paraíso recebe o evento Direita em Movimento, uma iniciativa que vem ganhando força ao reunir lideranças, pré-candidatos e a população em torno de um objetivo claro: ouvir, mobilizar e preparar a região para uma representação mais efetiva nos espaços de decisão do país.
Mais do que um evento político, o encontro se apresenta como um chamado direto à população — especialmente àqueles que se identificam com os valores da direita — para participar ativamente das discussões que impactam o presente e o futuro da região metropolitana de Jundiaí e Itatiba.
Presenças que reforçam o peso do encontro.
O evento contará com a participação de importantes nomes da política regional e estadual, ampliando o alcance e a relevância do debate. Estão confirmadas as presenças do prefeito de Várzea Paulista, Professor Rodolfo; do coordenador regional do PL, Adilson Rosa; do ex-deputado Miguel Haddad; além dos pré-candidatos Luiz Fernando Machado e João Paulo.
A presença desse grupo reforça o momento de articulação política que a região vive, reunindo experiência, gestão e renovação em um mesmo espaço de diálogo com a população.
Conscientização e protagonismo regional
Além da apresentação da Dupla da Região, Luiz Fernando Machado e João Paulo, um dos pilares do encontro é justamente ampliar a consciência política da população sobre o papel estratégico dos deputados estaduais e federais.