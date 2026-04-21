Dupla da região, Luiz Fernando Machado e João Paulo, promove mais um encontro que acontece às 19h, no Espaço Paraíso, em Campo Limpo Paulista_

A cidade de Campo Limpo Paulista será palco, nesta quarta-feira (22), de um dos encontros políticos mais estratégicos da região. A partir das 19h, o Espaço Paraíso recebe o evento Direita em Movimento, uma iniciativa que vem ganhando força ao reunir lideranças, pré-candidatos e a população em torno de um objetivo claro: ouvir, mobilizar e preparar a região para uma representação mais efetiva nos espaços de decisão do país.

Mais do que um evento político, o encontro se apresenta como um chamado direto à população — especialmente àqueles que se identificam com os valores da direita — para participar ativamente das discussões que impactam o presente e o futuro da região metropolitana de Jundiaí e Itatiba.