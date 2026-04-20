20 de abril de 2026
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Família procura: Maria desapareceu na última quarta-feira (15)

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Maria das Graças, de 64 anos, mora em um sítio e um vizinho deu falta de sua presença na última quarta-feira
Maria das Graças, de 64 anos, mora em um sítio e um vizinho deu falta de sua presença na última quarta-feira

Maria das Graças Santos Ramos, de 64 anos, está desaparecida desde a última quarta-feira (15), no período da manhã. Ela morava em um sítio no bairro Pinhal, em Cabreúva, onde foi vista pela última vez.

Um vizinho de Maria das Graças, relata que ela foi vista na noite de terça-feira (14) e era responsável por apagar as luzes do sítio pela manhã. Na manhã de quarta, as luzes do sítio estavam apagadas, mas Maria não estava no local. O vizinho acionou a Guarda Municipal e entrou na residência, onde havia os pertences de Maria, sem indícios de ausência de objetos.

A partir disso, a família passou a procurar por Maria das Graças, que tem 1,65m e cabelos escuros. Se a encontrar, acione a Polícia Militar pelo número 190.

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