A chegada da empresa reforça o posicionamento estratégico do município como polo de atração de investimentos. Antes da definição, o grupo avaliou 38 cidades. De acordo com o secretário da SMDECT, Humberto Cerecer, “a escolha por Jundiaí levou em consideração fatores como localização privilegiada, infraestrutura logística, ambiente favorável aos negócios e a receptividade institucional”.

Jundiaí foi escolhida para sediar a primeira unidade da América Latina do Grupo Comem, multinacional italiana com 60 anos de atuação no mercado de componentes para transformadores. A inauguração da fábrica, localizada no Distrito Industrial, contou com a presença da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT) da prefeitura.

Segundo o CEO do grupo, Lucas Vivian, a decisão também está alinhada aos valores da empresa. “Jundiaí reúne características fundamentais para o crescimento sustentável. É uma cidade que demonstra compromisso com responsabilidade social, organização e equilíbrio entre desenvolvimento econômico e respeito ao meio ambiente, o que está totalmente conectado com a forma como conduzimos nossos negócios”, destacou.

Com atuação voltada à fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores, além de peças e acessórios, o Grupo Comem amplia a presença global ao instalar sua operação na cidade, conectando inovação, tecnologia e desenvolvimento industrial.

A instalação da nova unidade fortalece a economia local, gera empregos e amplia oportunidades para fornecedores e prestadores de serviço da região, além de consolidar Jundiaí como referência para investimentos internacionais.