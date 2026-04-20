Um guarda civil do município de Várzea Paulista denunciado por cometer uma série de crimes contra a companheira e tentar matar agentes de segurança foi preso na manhã da última sexta-feira (17) na cidade.

De acordo com a Promotoria de Louveira, em agosto de 2025 o acusado praticou, em sequência e no mesmo dia, agressões físicas contra a mulher, além de estupro mediante cárcere privado, associado a maus-tratos. Ao ser localizado por integrantes da Guarda Municipal de Louveira, ele efetuou disparos de espingarda contra três agentes em serviço e fugiu por uma área de mata.

A denúncia, oferecida pelo promotor de Justiça Rafael Morais de Oliveira, inclui crimes de lesão corporal grave em contexto de violência doméstica, estupro, sequestro com maus-tratos, tentativa de homicídio qualificado contra os agentes públicos e maus-tratos contra oito cães encontrados no veículo do investigado. A prisão preventiva havia sido decretada em março de 2026, mas o cumprimento do mandado enfrentou dificuldades, com indícios de falhas operacionais e possível vazamento de informações que teriam permitido a fuga do réu.