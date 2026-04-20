A Justiça aceitou, na última quarta-feira (15), a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial do Paulista Futebol Clube. O pedido para o plano de recuperação extrajudicial do Paulista foi aprovado em outubro do ano passado pelos sócios-contribuintes do clube. Esse é mais um passo para o clube se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No despacho, há algumas considerações para que o plano seja válido e o clube agora deve se ajustar para colocar a recuperação em prática.
O pedido de homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial foi formulado, segundo o despacho, pelo Grupo Paulista Futebol Clube, integrado por: Paulista Futebol Clube Ltda; Paulista Futebol Participações S.A.; Galo do Japy Participações Ltda; e Paulista Futebol Clube (Associação).
No despacho, o juiz José Guilherme Di Rienzo Marrey estabeleceu prazo de cinco dias corridos para o clube corrigir alguns pontos do plano, pois não podem ser incluídas dívidas de impostos, por exemplo. O Paulista deve corrigir tudo até hoje (20).
O texto ainda atrela o sucesso do plano econômico-financeiro e os pagamentos aos credores à constituição efetiva da SAF e aos aportes de capital prometidos. Com isso, o dinheiro proveniente da SAF será essencial para que o Paulista possa honrar as dívidas.
O despacho tem o seguinte texto: “Homologo o Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Paulista Futebol Clube, nos termos do art. 163 da Lei nº 11.101/2005, condicionada à realização, pela recuperanda, das alterações descritas nesta sentença e daquelas indicadas pela Administradora Judicial, inclusive quanto às cláusulas de novação, quitação, suspensão de execuções, projeções econômico-financeiras e constituição da SAF. Determino que a recuperanda proceda à consolidação e reapresentação do Plano ajustado no prazo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de revogação da homologação. Após, dê-se vista à Administradora Judicial para verificação dos ajustes promovidos. Com o trânsito em julgado, aguarde-se no arquivo o cumprimento do Plano, ante a ausência de previsão legal de fiscalização judicial”.
O pedido para o plano de recuperação extrajudicial do Paulista foi aprovado em outubro do ano passado pelos sócios-contribuintes do clube. Espera-se quitar as dívidas do clube, que, em um primeiro momento, passam de R$ 50 milhões.
O processo de criação da SAF do Paulista começou em junho de 2024. Quem assumirá o clube é a gestora Exa, do empresário Pedro Mesquita (ex-chefe do banco de investimentos da XP e consultor da SAF do Cruzeiro). A empresa irá adquirir 90% dos direitos da SAF do clube.
Com informações do Esporte Paulista.