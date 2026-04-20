A Justiça aceitou, na última quarta-feira (15), a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial do Paulista Futebol Clube. O pedido para o plano de recuperação extrajudicial do Paulista foi aprovado em outubro do ano passado pelos sócios-contribuintes do clube. Esse é mais um passo para o clube se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No despacho, há algumas considerações para que o plano seja válido e o clube agora deve se ajustar para colocar a recuperação em prática.

O pedido de homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial foi formulado, segundo o despacho, pelo Grupo Paulista Futebol Clube, integrado por: Paulista Futebol Clube Ltda; Paulista Futebol Participações S.A.; Galo do Japy Participações Ltda; e Paulista Futebol Clube (Associação).

No despacho, o juiz José Guilherme Di Rienzo Marrey estabeleceu prazo de cinco dias corridos para o clube corrigir alguns pontos do plano, pois não podem ser incluídas dívidas de impostos, por exemplo. O Paulista deve corrigir tudo até hoje (20).