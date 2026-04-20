Larissa Saurin dos Santos, de oito anos, está desaparecida desde sexta-feira (17), quando o pai da menina a buscou na escola, em Campo Limpo Paulista, mas desde então não atendeu telefonemas da mãe de Larissa.

A menina estava na escola quando, por volta das 16h, o pai a buscou, sem informar à mãe que faria isso. Desde então, genitora não tem notícias da garota. Na Delegacia de Polícia de Várzea Paulista, muncípio onde o ex-companheiro reside, a mãe da criança relatou que tem a guarda da filha e que tem também uma medida protetiva contra o pai de Larissa.

A mãe também relatou na delegacia que não deixou a escola ciente da proibição do pai buscar a filha e que já houve ocasiões em que foi necessário pedir para o ex buscar a filha na escola. A escola, então, não sabia que não poderia entregar a criança ao pai.