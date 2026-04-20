Larissa Saurin dos Santos, de oito anos, está desaparecida desde sexta-feira (17), quando o pai da menina a buscou na escola, em Campo Limpo Paulista, mas desde então não atendeu telefonemas da mãe de Larissa.
A menina estava na escola quando, por volta das 16h, o pai a buscou, sem informar à mãe que faria isso. Desde então, genitora não tem notícias da garota. Na Delegacia de Polícia de Várzea Paulista, muncípio onde o ex-companheiro reside, a mãe da criança relatou que tem a guarda da filha e que tem também uma medida protetiva contra o pai de Larissa.
A mãe também relatou na delegacia que não deixou a escola ciente da proibição do pai buscar a filha e que já houve ocasiões em que foi necessário pedir para o ex buscar a filha na escola. A escola, então, não sabia que não poderia entregar a criança ao pai.
A mãe, porém, informa que ligou para o homem e ele não atende os telefonemas. Ela também foi ao endereço dele, em Várzea Paulista, e acionou a Polícia Militar, mas não havia ninguém no local.
A medida protetiva da mãe da criança contra o genitor da mesma garante que ele não se aproxime mais do que 200 metros dela, de familiares e de testemunhas. Se encontrar a criança, entre em contato com a Polícia Militar pelo número 190.